Netflix熱播《現在撥打的電話》蔡秀彬　3個狗狗臉妝容秘訣公開

Netflix熱播韓劇《現在撥打的電話》由柳演錫與蔡秀彬主演，劇情講述一對政治聯姻3年的「櫥窗夫婦」，彼此冷漠無交流，卻因一通來自綁架犯的恐嚇電話而展開一段火熱浪漫故事。



自開播以來，男女主角之間的強烈化學反應吸引了大量影迷關注，甚至有觀眾希望兩人能在現實生活中也走到一起。在劇中擔任女主角的蔡秀彬，身高167公分，擁有一張可愛的狗狗臉蛋，近日更被譽為2024年最美女演員，並榮登「韓國第一美女」的稱號，她與柳演錫的精彩合作，也讓她的人氣急速上升，成為話題焦點！

Netflix《現在撥打的電話》蔡秀彬，被稱作「韓國第一美女」，3大化妝秘技公開，附化妝品使用推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

蔡秀彬妝容3要點全解析 附推薦化妝品（IG@soobinms；01製圖）

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《現在撥打的電話》蔡秀彬狗狗臉蛋圈粉無數！

今年30歲的韓國女演員蔡秀彬，擁有一張可愛的狗狗臉蛋和身高167公分的高挑身材，自出道以來，她參與了許多受歡迎的戲劇作品，如《最強送貨員》、《不是機器人啊》、《警校菜鳥》、《閃耀國度》和《酸酸甜甜愛上你》等。

最近，她在《現在撥打的電話》中與柳演錫合作，演繹冷臉霸總寵妻的戲碼，吸引了大量粉絲，成功俘獲了大批影迷的心。今天，我們將帶大家一起探討蔡秀彬的狗狗臉蛋妝容，揭秘她那清新精緻的小巧臉蛋是如何達成的。一起來看看她的妝容秘訣吧！

《現在撥打的電話》蔡秀彬妝容解析

1. 縮短眉毛長度

《現在撥打的電話》女主角蔡秀彬的五官較分散，因此妝容上特別著重五官集中效果，她的眉毛刻意不拉長，而是將眉尾停在眼尾位置，這樣能有效營造五官聚焦的視覺效果，使整體妝容更顯精緻且充滿小清新可愛感！

眉筆、眉彩推薦

West Barn Co.——極柔順防水眉筆



以優秀的調色力和顯色度著稱，自然內斂的冷色調，不僅適合打造自然妝效，畫出來的眉毛也不僵硬呆板，還能很好貼合各種膚色，添加防水配方持久不掉色，即使大汗淋漓也不用擔心眉毛掉色！

Sisley——植物3合1塑型眉筆



延續植物護理專家的專業，注入維他命原B5、洋槐樹蠟與棕櫚蠟等成分，不僅滋養眉毛，使眉毛更加柔潤豐盈，還能改善稀疏眉毛，呈現濃密效果，一筆即可輕鬆勾勒完美眉型，先用眉刷整理眉形，再透過獨特三角型筆頭精準上色，打造自然立體的眉妝，今年推出兩款全新實用色：「N°5 Taupe」與「N°6 Espresso」，特別為亞洲髮色和妝容量身打造，完美平衡髮色與彩妝，展現高級質感。

2. 膨脹色系曬傷腮紅

除了利用眉毛打造五官精緻小巧的效果外，蔡秀彬也非常注重腮紅妝容，她特別選用膨脹色系的粉色腮紅，輕刷在雙頰蘋果肌和鼻梁中間，營造出自然的曬傷感，這種色調與刷法巧妙搭配，不僅增添少女氣息，更讓臉紅效果看起來彷彿天生自帶，好感度倍增！

腮紅推薦

heme——特調腮紅#09 Soft Coral



珊瑚粉色，清新不甜膩的紅潤感，襯托原生肌膚光澤，粉體經多道研磨工法製成，粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造零粉感原生腮紅，內附特製蓬鬆腮紅刷，扁平刷柄方便握拿，毛刷柔軟不刺膚，搭配上妝更好暈染。

I'M MEME——我愛口袋彩妝小方盒#08小煙粉



適合全膚色的#08小煙粉，藉由消腫粉棕色，營造清純顯嫩的溫柔風，以最夯的純欲反差萌色，令人怦然心動！不須任何技巧，只需手指先用霧面色做眼皮打底再用暈染色疊擦，最深色可做眼尾加強或替代眼線色，最後以閃閃亮片色點綴，搭配同色調腮紅打造好氣色感，細緻粉質一抹貼合肌膚，無論新手或出門剩最後一秒都能輕鬆畫出最in韓系妝容，方便快速。

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3. 上眼瞼及眼角眼線填補五官集中

如前所述，蔡秀彬的五官特徵偏向分散型，因此她在眼妝上特別講究，在上眼瞼與眼頭位置，她巧妙利用眼線填補，提升眼部的深邃感，同時拉近雙眼的距離，讓整體五官看起來更加和諧集中，此外，這樣的眼妝設計不僅增強了她的眼神魅力，也突出了她獨特的清新氣質，為妝容增添亮點！

眼線筆推薦

YSL——高訂眼影眼線筆#01 UNBRIDLED BLACK



經典霧黑眼線絕對是整體妝容的靈魂！霧面墨黑一筆畫過瞬間深邃有神，填補睫毛根部，創造驚艷有神大眼；抑或是拉長眼型、魅惑勾勒眼尾，創造柔滑的精準俐落線條，提升整體精緻度。

A.M Fairyland——一勾上癮絲滑眼線液筆



專為現代時尚人士設計，無論是化妝新手還是彩妝高手，都能輕鬆掌握，極細0.01mm筆尖，能夠精準勾勒出每一個線條，讓眼神瞬間變得更加深邃，無論是打造自然日常妝容，還是追求戲劇性眼妝效果，這支眼線液筆都能滿足各種需求，高品質的防水防暈染配方，確保眼妝整天持久無暇，不必擔心脫妝或暈染問題，絲滑質地讓筆觸輕盈順滑，一筆到位，輕鬆描繪出精緻的眼線輪廓，無論在哪種場合都能輕鬆吸引目光！

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《現在撥打的電話》中蔡秀彬的妝容完美展現了她的清新甜美與精緻氣質，從眉毛的比例設計到腮紅的自然暈染，再到眼妝的深邃調整，這些細節不僅修飾了她的五官特徵，更讓她的角色魅力倍增。這樣的妝容不僅適合戲劇角色，更為日常妝容提供了靈感，如果你也想打造出既清新又充滿親和力的妝感，不妨參考蔡秀彬的妝容技巧，試試看吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】