Netflix片單推薦2025｜2月必睇片單：格雷三部曲、我們的浪漫電影

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】雖然情人節剛過去，其實只需要兩人共渡浪漫時光，任何時間都可以是你們的情人節！適逢2月情人節，Netflix 亦上架不少有關兩性議題的片集，由浪漫韓劇、愛情喜劇到高討論度的戀愛真人騷都有。無論你想延續甜蜜度至晚上，或是想低調地渡過二人世界，都不妨Bookmark、下載Netflix 的大熱影集片單！



Netflix 2月影集推薦 2025：《格雷的五十道陰影》三部曲（ Fifty Shades of Grey）

自2021年下架後，《格雷》系列三部曲終於全面上架Netflix！提到大熱的愛情電影，當然有《格雷的五十道陰影》的份兒，這部由同名小說改編而成的電影，自推出後就引發不少關注，以大尺度性愛為題，更成為「女性必須觀看電影」之一。

Netflix 2月影集推薦 2025：《愁城波哥大》（Bogota: City of the Lost）

自從宋仲基再婚生子後，電影、電視劇與綜藝回歸不斷，今次參演的是犯罪驚悚劇情後《愁城波哥大》。由幕前到幕後製作團隊都相當吸引，由《少數意見》的導演金成濟執導，該電影更入選第29屆釜山國際電影節，講述1990年代移民到哥倫比亞的30代韓國青年的故事。

Netflix 2月影集推薦 2025：《愁城波哥大》（Bogota: City of the Lost）2月3日上架Netflix

Netflix 2月影集推薦 2025：《肚假情真》（Kinda Pregnant）

當你有一個秘密的時候，你會選擇對另一半坦承相對，或是隱瞞到底、各自安好？《肚假情真》中的女主角萊妮 Amy Schumer，因羨慕好友懷孕，為試圖享受他人對準媽媽的特殊待遇而假裝懷孕，卻在這時遇上真愛，展開一段荒唐又動人的愛情與自我發現路程。這個看似荒唐的決定，亦暗示了社會對女性的期望，相信片集除了帶來娛樂度，亦能夠對你有所啟發。

Netflix 2月影集推薦 2025：《肚假情真》2月5日上架Netflix （《Kinda Pregnant》 劇照）

Netflix 2月影集推薦 2025：《盲婚試愛 第8季》（ Love Is Blind）

你認為結婚的大前提建基於什麼，因為愛？奉子成婚？一同分擔生活成本？社會期望？在這個自由戀愛的年代，相信已經很少人會選擇以往的「盲婚啞嫁」，那怕選擇相親認識另一半，亦不會初認識階段便步往結婚。

真人愛情實境秀《盲婚試愛》則反傳統，以「盲婚啞嫁」為任，今次安排一眾來自明尼蘇達州的單身男女進行社會實驗，在沒見過彼此的情況下尋找對象和訂婚，難怪自 2020 年首播後，持續引爆火熱話題！

Netflix 2月影集推薦 2025：《盲婚試愛 第8季》（ Love Is Blind）2月14日上架（Netflix）

Netflix 2月影集推薦 2025：《童話故事下集》(I Am Married... But!)

「理想很美好，現實很骨感」這句說話不單能夠應用於工作與夢想，亦能夠應對於愛情關係上，金童玉女的童話可以說是碩果僅存，絕大部分都會在多年後被打破。台灣的愛情清醒喜劇，正正就是諷刺眾所周知浪漫的「公主王子從此快樂地生活」，寫實地指出夫妻的荒謬婚姻生活，令人反思婚姻的真正意義。

Netflix 2月影集推薦 2025：《童話故事下集》2月14日上架 (《I Am Married... But! 》劇照)

Netflix 2月影集推薦 2025：《我們的浪漫電影》(멜로무비/Melo Movie)

想感受愛情的甜蜜，充滿文藝氣息的韓劇絕對是你的首選！Netflix 原創韓國劇集《我們的浪漫電影》，搞笑又浪漫，男女主角陣容亦相當亮眼，由人氣大熱的朴寶英與崔宇植主演。劇情講述兩人同是熱愛影視產業的電影人，正要發展戀情之際卻無疾而終，正如電影情節般，當兩人再次以不同身分相遇，又會擦出什麼的火花？

Netflix 2月影集推薦 2025：《我們的浪漫電影》2月14日上架 (멜로무비 劇照)

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