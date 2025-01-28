單身即地獄4｜李時安激起異性征服心的穿搭：貓相女生啱皺褶花邊?

單身即地獄4｜綜藝節目《單身即地獄》來到第4季，當中參加者李時安更成為人氣王，得到4位猛男同時追求。除了浪漫和搞笑的片段，李時安幾乎每隔一段時間，就換上不同服飾，像個人時裝秀般，打造出清純和性感的造型，並勾起異性的征服心。以下分析她的日常穿搭，到底會有甚麼穿搭小機心呢？



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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單身即地獄4｜李時安穿搭1. 性感度假風

由於拍攝的地獄島在海邊，因此少不免會有性感穿搭。李時安在第一集見面時，穿著JACQUEMUS的白色貼身吊帶裙，以簡約風格襯搭大波浪卷髮，散發出女性魅力，同時展現出假日感覺。裙子重點在於金屬標誌，以隨性的潦草書寫，扣在胸口上方，締造誘人的氛圍。

單身即地獄4｜李時安穿搭：性感度假風 (《單身即地獄》劇照)

單身即地獄4｜李時安穿搭2. 花邊時尚

李時安屬於貓眼女生，予人高傲感覺，但正如男參演者所言，其內裡卻是少女和親切，給人反轉魅力，想再進一步關係。從她的日常穿搭中，不時都會看到帶少女感的設計細節，以減輕強勢感覺。如在第2次前往天堂島的翌日，她便穿單肩花邊上衣，而且花邊還會垂墜到腿邊，不僅充滿優雅感，亦能讓人將注意力放到她的長腿上。

單身即地獄4｜李時安穿搭：花邊時尚 (《單身即地獄》劇照)

單身即地獄4｜李時安穿搭3. 黑白魅力

李時安亦適合型格造型，會以黑色內搭打底，外面加上白色蕾絲綁帶馬甲，不僅能展現身材，蕾絲設計亦能提升女生的柔和感覺。她的造型糅合街頭風格，外面襯搭黑色連帽外套，腰間也繫上腰帶展腰線，同時呼應手上的Balenciaga Le Cagole手袋，打造型格的氣場。

單身即地獄4｜李時安穿搭：黑白魅力 (《單身即地獄》劇照)

單身即地獄4｜李時安穿搭4. 浪漫碎花

在打造甜美親切形象的同時，李時安會適時轉變風格，如在第5、6集時，穿搭都帶型格感覺，締造出高級和獨特的魅力。她穿上Maje的吊帶連身裙，運用碎花圖案打造優雅的度假氛圍，加上黑白混搭，當中的鮮明對比便為其提升獨特的高級感。為增添girl crush的感覺，她特別配襯黑色十字架頸鏈，以打造黑色魅力，同時減輕胸口前的沉悶感覺。

單身即地獄4｜李時安穿搭：浪漫碎花 (《單身即地獄》劇照)

單身即地獄4｜李時安穿搭5. 家居慵懶

除了荷葉花邊，李時安也愛溫暖舒適的元素，就如毛茸茸的皮革外套。她所穿的為韓國品牌MARRON-EDITION的款式，以拿鐵啡色的毛毛，勾勒外套的輪廓，展現出舒適和療癒的感覺，同時讓李時安的「貓相」，更具撒嬌般的可愛魅力。

單身即地獄4｜李時安穿搭：家居慵懶 (IG@youseeany)

單身即地獄4｜李時安穿搭6. 西部女生

李時安偏愛皺褶和花邊的單品。她穿上白色針織外套，配搭米色蛋糕裙，展現出少女的一面，同時顯出長腿。同時她繫上啡色腰帶和外套，加上魚骨辮，帶有西部牛仔的元素，展現出隨性和神秘的吸引力。

單身即地獄4｜李時安穿搭：西部女生 (IG@youseeany)

單身即地獄4｜李時安穿搭7. 知性恤衫

要提升親和感覺，可以像李時安般，穿著鬆身恤衫，更顯柔和知性的氣質。她選擇黑色短褲和長靴，可見褲邊縫有荷葉邊，更展現出少女的感覺。