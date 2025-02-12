單身即地獄4｜張泰悟5大反轉魅力：專情雙子座、高學歷全能演員

【單身即地獄4/Netflix真人騷/張泰晤】最近大熱的話題莫過於，Netflix韓國戀愛真人騷《單身即地獄》！每季《單身即地獄》都掀起不少網民關注，今季《單身即地獄4 》準備迎接尾聲，男女參加者的表現以及形象，更是180度大轉變，相信大家在追看過程相當心癢癢。今次就揭開令大家印象深刻的男嘉賓：張泰悟（장태오）的反轉魅力，到底他為什麼能夠讓大家越了解越著迷？



張泰悟反差魅力1：第一印象反差

提起張泰悟（又譯 張泰晤），因在《單身即地獄》，尖嘴巴的面相加上他以幽默搞笑的形象登場，網民們紛紛笑稱他為「真人小夫」。最令人驚喜的是，擁有這種尖嘴巴「鼠相」的人，往往被認為是貪婪、不擇手段的象徵，會為了獲得好處或推卸責任而說謊，但泰悟卻在節目中展現出專情、直率與多才多藝的一面。

《單身即地獄4》引來火熱討論？ (netflix)

張泰悟反差魅力2：ENTP辯論家 實際個性直率開朗

近年MBTI 相當流行，而活潑開朗的張泰悟MTBI 正是ENTP 辯論家，十分符合ENTP的特質，個性相當直爽、大膽與幽默，可以說是個極度活躍者！

我就像一台推土機，很衝、很直爽，不太在意別人的眼光，不會算計、欲擒故縱。 張泰悟

節目播出後，他淡淡然地指出，原來Netflix 與媒體一直都搞錯了他的譯音與本名！當年在紐約學習表演藝術時，為外國觀眾能更容易發音，將自已的名字由「張泰勳」改成「張泰悟」。誰知回國後仍被搞誤，不過他豁達地於社交平台上澄清，自己本名應為「張泰悟」，直率地自嘲「此晤非悟」而不動氣，展現出30歲男子漢，情緒相當穩定的一面。

張泰悟反差魅力3：高學歷、全能型藝人

張泰悟除了外表與個性充滿反差感，更擅長演藝與音樂，亦相當熱愛古典音樂。與其說他是「小夫」，根本是個全能型「鋼琴王子」！一如他的個人魅力，他更是高學歷出身，畢業於韓國四大商學院之一的慶熙大學工商管理學院，曾服役於警察廳義務警察，卻走上演員與模特之路。

張泰悟其實是個「鋼琴王子」（IG＠tachyonproject）

張泰悟曾出演馬來西亞電影《OPPA白馬王子》，以及韓劇《太宗李芳遠》和《秘密的男人》等多部作品，近期更以出色表現榮獲《亞洲電影節》最佳外語演員獎，可見他每事認真、敬業的態度。難怪在節目中投出聲明，自己下一個目標就是進軍好萊塢（Hollywood）。

張泰悟反差魅力4：雙子座特質

《單身即地獄4》播出後，各出演者的出生年份及生日都被公開，而張泰悟正正就是6月生日的雙子座。其實他在《單身即地獄》中的表現與小細節，都有反映出細膩、想法靈活與想像力十足等雙子座特質。

例如當泰悟與裕陳在營火晚會中，討論外星人的互動，可見他有一定內涵修養、事事有回應的態度。另外，他亦有非常好的觀察能力，當發現時安連續前往天堂島後有所迴避自己，儘管自己有情緒，仍然不給時安壓力，只是默默地持續輸出好感。

張泰悟反差魅力5：玩世不恭外表的專情男子

相信不少讀者都誤以為，張泰悟是個玩世不恭的花花公子，意外地卻發表了不少專情發言，更成為今季的「金句擔當」，人氣爆登，難怪節目完結後IG追蹤人數暴升，粉絲人數突破百萬！

一開始以為張泰悟是個玩世不恭的花花公子，卻是個真誠，浪漫的專情男子，難怪圈粉無數。（截圖至《單身即地獄4》）

專情的泰悟從一而終，眼中只有對方的表現，相信亦是其圈粉無數的主因。在《單身即地獄4》節目中段，那怕並未得到確立的訊號與答覆。每每出現時，他都展現出肯定的態度與言語，讓對方擁有絕對的安全感。言談間亦透露出，他是個會對女友無微不至、言聽計從的男友。相信那怕沒有鏡頭，亦是個願意付出、不計較的男友，能夠讓另一半相當安心。

我會很努力地幫你劈柴，做熱騰騰的飯給你，我也會努力幫你打水，進入僕人模式，感動嗎？ 張泰悟

除了言語的表達，他亦會主動地打造浪漫驚喜，只為讓對方感到快樂，成就對方曾提及或響往的需求。因為時安曾表達希望過上浪漫又幸褔的生活，那怕在物資欠缺的地獄島中，泰悟亦花盡心思、時間DIY做出到花戒指、寫情信等浪漫行為，實在令人心動。

「我看到花很漂亮，我想要送你花。為了看到你現在的反應，昨天我做了這個。」（截圖至《單身即地獄4》）

單看以上部分，或許有些人會誤以為泰悟是個「戀愛腦」，認為他充滿奉獻型戀愛特質，未必能夠發展出健康、正向的關係。但節目接近尾聲時，當被時安正式拒絕後，他亦能夠迅速收拾心情，並同時安撫對方，沒有半點拖拉與死纏爛打。可見他骨子裏的溫柔，亦是個相當照顧他人感受的專情男子，收獲網民們的「好男友認證（Boyfriend Material）」。