在第四十二屆香港電影金像獎中，梁雍婷憑電影《白日之下》，首次入圍並奪得「最佳女配角」，出色演技實至名歸！



早在奪得「最佳女配角」前，梁雍婷在2018年憑著《藍天白雲》中Connie一角，角逐今屆金像獎「最佳新演員」。戲中的Connie，沉鬱且冷血，歇斯底里地吶喊；現實中的她，卻是個樂天得人見人愛、愛rap、愛演Superwoman情節的女生。

香港電影金像獎「最佳新演員」入圍梁雍婷（鄧倩螢攝）

第一次看到Rachel梁雍婷，就留下深刻的印象，那是四年前一段畢業作品放映會的宣傳片。像精靈般的明亮眼睛、笑起來才外露的虎牙，甜得讓你不自覺跟著她笑，儘管她不這樣認為。後來在不同的學生作品中亦看到她的蹤影。再一次被她吸引過去，是她在《藍天白雲》中所飾演的弒親少女Connie。

Rachel的深處，存在著Connie？（鄧倩螢攝）

梁雍婷為演戲離家出走

梁雍婷自小表演慾強，從美少女戰士到點心姐姐，都是她愛扮演的角色。小學時，一直不知有種職業叫作「演員」，以為表演藝術只得唱歌和跳舞。對於愛說話的Rachel，跳久唱久後便覺沉悶。看到電視機播放《陀槍師姐》，張家輝可以不停在說話，深感興趣，後來才知道那是「演戲」。

十六、七歲時，她萌生了當演員的念頭。「如果我唔做戲，我真係諗唔到自己可以做咩工。」儘管爸爸反對，亦無阻她的決心。她只報考演藝，考不上就找兼職，做過酒吧和promoter，期間不斷去casting，「既然唔畀我做，唔緊要，我要話畀佢聽我有幾determined去做呢件事。」

「想做就做啦，行行出狀元。」同住的嫲嫲十分支持她，可爸爸卻一直不理解：「咁辛苦供你，你唔係去做唔穩定嘅職業啊？」也許她的倔強是遺傳自爸爸，越被打擊，就越想證明。「最僵試過離家出走，走嗰陣好似好型，okay唔緊要，咁我執嘢走。但我真係唔知去邊好，最後好廢咁，咪喺屋企留下坐左4個鐘，坐到差唔多天光就返屋企。」那一次後，她跟爸爸就甚少溝通。她形容不是言語上，而是關係上的僵持不下。直至她進了電影學院，拍了《藍天白雲》，讓爸爸看到她的堅決和努力的成果，才得到他的支持。

梁雍婷：「既然都行到呢一步，點解要放棄？」（鄧倩螢攝）

梁雍婷未來的路？想好下一步就算

這圈子，或許人脈和運氣，比起能力和決心更重要。有沒想過放棄？「有！中途經常咁諗。但又覺得，既然都行到呢一步，點解要放棄？可能聽日個機會就喺你面前。」面對未知的前路，Rachel選擇顧好面前的每一步。「有一排無嘢做，戲又未上。會擔心更表，擔心有無錢使，已經唔得閒擔心七日之後嘅事。總之呢一刻我餓唔死，又做到自己鍾意做嘅，就夠啦。」辛苦嗎？「當你好鍾意一樣嘢嘅時侯，係唔會覺得辛苦。」

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「演戲對我嚟講，係人生嘅意義。電影嘅魔力，係可以改變一個人。所以我想做一個職業，係可以觸動到人。」 梁雍婷

梁雍婷與Connie同樣倔強

《藍天白雲》中的Connie，出生貧困之家，被同學排斥卻又忍氣吞聲。梁雍婷與她恰巧相反，屬於校內的活躍份子，放學就跟朋友們打排球、唱K，生活多姿多采。唯一相似之處，就是那倔強的個性。Connie的倔強和陰鬱，使她走上弒親的不歸路。而Rachel的倔強和樂天，讓她更堅信演戲這條路。電影拍完四年，Connie的「因子」仍在體內？「無可否認係有嘅。樂觀啲諗，呢個女仔改變咗我對世界好多嘅睇法。」坦言雖算不上富有，從小都不用憂柴憂米。但當了解Connie的背景，才知道這社會「沒有最差、只有更差」，依然有人「住喺鐵皮屋，無洗手間用，要用盆裝住排泄物」。無力感卻是揮之不去。

當上Connie的日子，讓她學會了同理心。「細個嘅時候唔會知欺凌同被欺凌嘅問題，可能我哋欺凌咗人都不自知。」回想年少時的無知，現在的她更明瞭易地而處的可貴。「以前會成日質疑人，點解會做得唔okay？點解會做成咁？但其實呢個世界係有兩面。」就像Connie的事一樣，站於高地，你只會看到一個冷血兇手，但要是你願意坐下來平望，也許會多一份諒解。

《藍天白雲》電影劇照

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梁雍婷預備每日俾導演鬧

剛收到劇本，梁雍婷以為導演要求的，是《殺人犯》中「譚真一」的演譯方式，訪問中途她把經典對白：「我今晚想同你老婆瞓」模仿得入型入格。顯而易見，這絕不是導演所要的。導演張經緯擅於用音樂訴說角色的內心世界，他叫她多聽古典音樂，看今川昌平和黑澤明的電影觀察人性。Rachel坦言太「重口味」的戲無法天天看，只能選輕一點的，譬如《法條橙》、《親切的金子》、《沉默的羔羊》。

導演還讓她跟心漏病的病人對話，換上戲服拍全家福，跟鐵皮屋的屋主聊天，感受Connie生活節奏。除此之外，直言甘願被折磨的她，亦叫導演盡情地罵她：「我預備好每日等俾導演鬧，邊度做得唔好，動作、咬字，呢啲都係推緊自己進步。」

（鄧倩螢攝）

梁雍婷抽離不了角色 似連續幾個月嚟M

天性樂觀的她，笑言除了「嚟M嗰幾日」會「阿愁Mode」之外，以往失意頂多只會「頹」幾個鐘，但拍《藍天白雲》時，就好像「連續幾個月嚟M」一樣。「起初我以為返工（演戲）咪咁囉，收工就做返自己」，完全不自覺被影響，帶著Connie的情緒在現實中繼續裝開心，直至男友發現她的不妥。「我連睇Ironman都可以睇到喊，睇所有事都好灰，但就同自己講，我拍完啦，我好輕鬆，但實情唔係。」

她沉迷於愁雲慘霧的氛圍，久久無法抽離，有快一年時間。「要抽離角色，就係要承認自己抽離唔到。」坦誠面對自己，她才發現Connie的「一部分」已經滲進她體內。「每個人都唔係得一個性格，而可能有100個。透過演戲，將第20個同本身嘅combine。我相信角色嘅某一部分，會改變演員本身，至於改變同保留幾多，就係你嘅選擇。」這樣的想法，跟她雙子座的屬性不謀而合。

梁雍婷被視大熱 卻毫無壓力

呼聲相當高的Rachel，被問到有沒有壓力時，就斬釘截鐵說沒有。「從來無覺得係大熱同十拿九穩，係嘅身邊人戥我緊張。其實有提名已經好開心，諗吓著咩衫仲好啦。」她笑言朋友好像買馬般「tip佢中」，「反正輸咗都唔使賠錢，係咪？」

（鄧倩螢攝）

梁雍婷：「一世人點都要型一次」

Rachel過往飾演的角色都是有經歷和悲慘的角色，如果有機會，她會想當一次「超級英雄」：「好似盜墓者羅拉咁幾型啊！好想有日自己做joker咁癲嘅角色」她亦深明，香港罕見超級英雄片，所以愛情片中《Blue valentine》的角色亦是她想嘗試的，她直呼：「一世人要型一次，同一世人要愛到死去活來一次！」對她而言，每演活一個角色，就好像多活一次人生一樣。

訪問最後，她提到最愛的三套電影之一，是《救火英雄》，她就對性別定型有如此的看法：「搵女消防員好無？點解成日淨係control room先有女人？」、「點解角色男人做得女人唔做得？女人都可以救人，男人都可以被人救。」

在梁雍婷的身上，看見倔強中帶著女性的力量。這個笑起來天真爛漫的女生，其實比想像中更成熟。