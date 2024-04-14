金像獎2024｜余香凝角逐影后　產後半年甩20kg：靠紮肚、熱氈減肥

金像獎2024｜余香凝在第42屆香港電影金像獎中，憑《白日之下》獲提名「最佳女主角」。電影改編自真實事件，余香凝飾演一位敢於揭露社會不公的記者，並深入殘疾院舍搜查黑材料。電影再度引起大眾關注疾院舍的議題，余香凝亦因著資深演技，榮獲香港電影評論學會大獎及香港電影導演會年度大獎的影后寶座，不知在今次的金像獎裡，她能否再下一城呢？



余香凝早前奪得第30屆香港電影評論學會大獎「最佳金演員」。(IG@jenniferyuuu)

余香凝在去年9月，宣布再誕兒子，湊成一個「好」字。余香凝於該年4月宣布懷孕，其後在社交媒體表示「大直路！期待」，不久後分享喜訊，上載一張手掌疊在一起的「全家福」，指「歡迎來到我們這個家，我們每位都很愛你！」她還提到整個孕期都很舒服，而且兒子非常健康、很多頭髮，從文字裡看出她非常高興和幸福。

余香凝今日宣布再誕兒子，湊成一個「好」字。(IG@jenniferyuuu)

不少媽媽分娩後，都覺得減肥去腫困難，回不到當年勇。不過余香凝在2021年5月誕女後，便積極減肥，一年多後再在社交媒體，分享與女兒重遊舊地的照片。當時她身穿三點式泳衣坐池邊，展示出完美的身形曲線，與懷孕時的水腫狀況相差甚遠，令人看後不禁大呼索媽。風光背後，余香凝其實埋頭付出了不少努力，而早在2022年4月時，她曾拍片公開自己的減肥8式，鼓勵「只要有恆心一定瘦得返。」

余香凝去年分享身穿三點式泳衣坐池邊的索媽照。(IG@jenniferyuuu)

余香凝成功在產後半年減逾20kg。(IG@jenniferyuuu)

余香凝在飲食上避免攝取油、鹽和糖。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法1. 戒攝取油、鹽和糖

余香凝在短短半年間，從分娩前的165磅減逾20公斤，效果非常驚人。余香凝亦有跟足傳統坐月的規矩，飲養生湯水、吃魚吃肉，米飯亦會吃少量，並從烹調手法埋手，不加油、鹽和糖，只吃食物原有的味道，以減少下半身浮腫問題。如此能忍得住口，相信其減肥決心也相當的大。

余香凝會趁女兒睡覺時，跟隨網上瑜伽片段活動雙手和肩膊。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法2. 跟隨瑜伽片教學

瑜伽有助改善身形曲線，可以舒展身心，對於久未運動的女生而言是個不錯選擇。余香凝在坐月一個月後，會趁女兒睡覺時，跟隨網上教授的瑜伽片段，活動雙手和肩膊。她推介知名KOL林芊妤的片段，稱對方有一系列專為開刀媽媽而設的瑜伽片，並讚初時會很辛苦，但習慣後便感覺良好，而且雙手線條都變結實。

余香凝認為紮肚有效修復產後腹直肌分離及骨盤問題。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法3. 紮肚改善盤骨

近年愈來愈多人提及產後紮肚的功效，余香凝也是用家之一。她指出，紮肚有效修復腹直肌分離，亦能改善骨盤問題。有如美容般，功效顯注與否取決於師傅的功架，余香凝稱讚紮肚師事前會與其溝通，而且不消一星期，她已能穿回以前的褲子。雖看似輕鬆，但余香凝同時亦分享了紮肚的痛苦經歷，指為更快見效，曾要求紮肚師加大力度，她指紮肚初時並無感覺，但在解開棉布帶一會後，便會慢慢感到酸軟，甚至「完全不能走路」，足足持續3個小時。可見女生為靚可以去到很盡！

余香凝減肥法4. 熱氈排汗去水腫

由於仍感到水腫，余香凝在產後3個月，於網上購買減肥用的熱氈焗身，以透過流汗排走毒素和體內多餘水分。她每次都會使用電熱氈45分鐘，期間還意外發現，這樣有助血液運行，可以更快上奶。

余香凝特別找師傅通淋巴，重點提升雙臂的血液循環。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法5. 手臂通淋巴

有否發現增肥後較難減的其中一個部位，便是手臂的拜拜肉？因此，余香凝特別找師傅通淋巴，重點提升雙臂的血液循環。她亦特別提到自己是開刀分娩，故會避免按壓開刀及附近的位置，而最終去水腫的效果都不錯。

余香凝在產後3個月多，便慢慢重拾運動的步伐。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法6. 重拾運動習慣

除靠別人幫助，自己也要花一點苦力。余香凝在產後3個月多，便自動地重拾運動的步伐，並參與針對產後瘦身的健身課程。運動初時，余香凝沒進行任何負重運動，只一直重覆基本運動，讓身體慢慢適應和運行，這樣不僅有助減肥，她更謂整個人的狀態都更精神。

余香凝產後快速減磅。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法7. 隔空溶脂療程

在踏入產後的第4個月，當時余香凝已減約30磅，進入體重不上不下的平台期。要再減下去，難免需靠機器的輔助，余香凝選擇隔空溶脂的療程，特別針對肚腩和大腿，不過她同時提醒，這個療程需在停止餵哺母乳後才做。

余香凝會靠吃酵素排毒。(IG@jenniferyuuu)

余香凝減肥法8. 酵素排毒淨腸

余香凝最後一個減肥的秘密武器，便是靠吃酵素排毒，以幫助腸道暢通。她表示服用酵素後，肚痛跟去廁所的次數增多，因此毒素排走更多，可以顯得更瘦。

不過，減肥最重要的不是一時的效果，而是持之而恆的努力和決心，因此不用為短暫的體重停滯而感灰心，堅持最終都會助你達到目標。