日本上班族自嘲「社畜」　博物館重現打工「最殘忍日常」極有共鳴

返工好辛苦?

你並不孤單，世上的打工仔大多都很可憐，海量工作、上司壓力、還有整個社會的風氣都令公司最底層的打工一族苦不堪言。要數最慘的，該是日本的打工一族，那是失去當人的資格，只配當社畜。

社畜（しゃちく）是日本底層上班族的自嘲用語，社畜一詞來自「會社」與「家畜」，解釋為「公司的牲畜」，嘲笑他人為了公司放棄生而為人的尊嚴，賣命為公司服務。

以下這條短片就把社畜的日常變成藝術品，展示最殘忍的日常，任由大家欣賞。

《束手無策的滑梯》（《社畜ミュージアム》截圖）

我們先來欣賞雕塑區，《束手無策的滑梯》那位呈滑水梯形的，是因為工作沒完沒了而深感絕望的社畜。看見未處理的工事，又有排山倒海的新工作在等他。一天48小時都不夠的他，因此絕望得石化。另一個名為《進展怪獸》的雕塑品流露出無盡的關心，名為上司的生物伸出慈愛的手，搭著低下社畜的賻頭﹕「今日進展如何﹖」簡單如此的問候，已夠社畜感動得快哭出來。再看另一邊名為《初次見面，對不起》的作品，一名新加入的社畜正跟另一位前輩，向上司低頭謝罪，前輩犯錯，社畜一同受罪，這叫做團結啊。

+ 5 + 4 + 3

不過全場最具震撼力的，還是《星期一來襲》，不能接受長假已完的社畜，雙手抱頭，望向遠方，多希望「返工」只是一場夢。

接下來，我們轉到另一邊，油畫展區。

《戰慄的深夜電話》

那位正在的慘叫的女士，手拿電話。她的雙見反映出的，是絕望及其上司的來電顯示。在這方便的年代，收工不代表收工，收工不過是你離開公司，回家繼續工作。會深夜找你的，除了上司，還有一大堆以為自己上帝的客人。沒電話找你嗎？恭喜你，但你最好看看Whatsapp那邊，好像還有一堆自以為貼心不打電話就不會煩到你的人。

《戰慄的深夜電話》（《社畜ミュージアム》截圖）

《不眠自豪大會》

三位戰士，站立於那屍橫遍野的戰場上。「昨晚我只睡了三小時」、「我只睡了兩小時」、站到最高的一位是高舉一隻手指的女性。社畜是沒有睡覺的資格，社畜的價值就是為了工作，睡眠並不存在於他們的生活之中。

《不眠自豪大會》（《社畜ミュージアム》截圖）

《加班部長》

桌上的每一位，都為眼前而悲傷、苦惱、甚至有人留下眼淚。全因為，在他們中間的上司，上司不離開，社畜豈能離開。社畜就是要早過上司回到公司，下班也要讓上司先行。

《加班部長》（《社畜ミュージアム》截圖）

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