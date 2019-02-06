【浸浴減肥】等於慢跑半小時　針對身形浮腫　驅走寒氣舒緩經痛

女生總是覺得自己瘦一點會更好看，大家都有減肥的念頭，卻總是欠缺動力，減肥一事往往無疾而終。加上冬天喜歡吃又不願動，如果有個輕輕鬆鬆便可以坐著瘦的方法你說有多好呢。

上班已經很累人，縱然明白運動後的舒快感覺，但先要跨過千百個心理關口。為了令自己更有決心運動而買了幾套可愛的運動服，參加了健身室的瘦身課程，一股幹勁準備出發之際卻突然在這裡拖拖拉拉，東拉西扯一堆後拋下「明天運動也不遲」的念頭，繼續吃著零食看Netflix，大概懶惰是瘦身的最大敵人。當然這些我們都懂，推薦以下這個只有一點點瘦身意志的女生也能成功做到的方法，持續下去還會令你更健康。

浸浴有助排毒，驅走寒氣暖子宮（FB_Selena Lee）

浸浴可以消耗相等於走路30分鐘，大約126卡路里。 Dr Steve Faulkner, Loughborough and Leicester Universities（英國）

有助去水腫 特別針對下半身肥胖

英國的研究指出，浸浴確實有助減肥，實在是天下懶女生的福音。在辦公室每天都坐著的女生普遍都有下半身浮腫的問題，長期坐著令脂肪積聚，水分積聚在身體容易引致水腫。女生大多有著手腳冰冷的通病，日常生活又離不開凍飲，加上處於空調環境的變成怕冷體質。當身體感到寒冷時，血管便會收縮，減慢血液流動的速度，無法正常的把身體的毒素排走。

浸浴期間加入海鹽，當中豐富的維他命和礦物質可以幫助身體調節新陳代謝，軟化皮膚。熱水浴可以排出廢物，加速血液循環，促進身陳代謝。

浸浴可以減肥同時護膚：

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驅寒減壓 皮膚變紅潤

浸浴比洗澡更能加快心臟的跳動，讓血液流動到平日較少到達的地方，促進全身的血液流動，當汗液隨毛孔排出時，毒素同樣被帶走，皮膚變得紅潤有光澤。壓力影響睡眠質素，亦是導致膚質不穩的因素之一。皮膚有時候會無故紅腫敏感，浸浴有助放鬆身心，幫助入眠。不少女生經痛困擾，浸浴可減少氣滯血瘀，預防痛經，平日缺少運動的女生要勤浸浴，子宮健康氣息也更見精神。

不是愈熱的水減肥效果便愈好

浸浴好處多，但用錯方法隨時適得其反。首先，不是愈熱的水效果便愈好，水溫不宜超過攝示40度，過熱水溫會導致皮膚乾燥敏感。而最佳熱水浴溫度時間不超過15分鐘，患有濕疹、高血壓、心臟病、孕婦或是身體虛弱人士均不宜浸浴或用過熱的水沐浴。