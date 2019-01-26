【港島素餐廳】另有肉食任揀﹗適合閨密晚飯飲酒　感覺如出走異國

「食素，出街係咪就好難搵食？」 這是筆者茹素四年，被問過最多次的問題，比「為什麼要食素？」更多。其實，我已經答過很多次，只要主動一點，以現今的科技水平絕不會難倒你。 這次我想介紹兩間很合適女生吃晚飯的小餐廳。假如你也喜歡喝一點特色的雞尾酒，也響往餐廳的氣氛與風格（對，的確很多素食的餐廳是光猛的「佛系」氣氛），最重要的是⋯⋯ 這幾間餐廳也是提供肉食和素食選擇的。那就不再會有「經常要別人遷就」的輕罪惡感了。

這家黎巴嫩菜餐廳的食物份量剛好，女生聚會也可多叫幾碟分享。（IG @maisonlibanaise）

Maison Libanaise：SOHO區中有素食選擇的黎巴嫩菜

講求氣氛，非不介紹這間每過一陣子我就會摸上門口的黎巴嫩菜餐廳。位於中環蘇豪的扶手梯旁，Maison Libanaise是一間有三層樓的餐廳。底層是外賣店，主要賣三文治卷、沙律及果汁等輕食；二、三樓則是餐廳。上樓梯時已可以看到充滿豐富民族色彩的裝飾，樓底高，擁有向著扶手梯的窗戶；頂層更是露天的坐位，晚上的時候更會開滿掛燈燈飾，氣氛相當不錯。

食物方面，我很喜歡它小小的一碟，即使只有兩個人，也可以多叫幾碟分享。我最愛它的Hummus bil Tahini（鷹嘴豆泥和芝麻醬，再混合橄欖油和檸檬汁），Hummus是中東菜中很有名的沾醬，配上剛哄暖的Pita Bread（皮塔餅麵包），是相當的滋味，也有很豐富的蛋白質！另外主菜方面，Roasted Cauliflower（烤椰菜花）和Eggplant Moussaka（燒茄子）也是愛惹味朋友的最愛。簡簡單單的蔬菜，加上小茴香、薄荷、辣椒醬等香料，即使是素食也絕不單調！愛喝酒的朋友假如想小酌一杯，他們有很多不同的紅白酒選擇；而不喝酒的朋友，我推介他們的Ice Mint Tea（冰薄荷茶），清新而不甜呢。

+ 3 + 2

Fusion廣東菜的避風塘豆腐。（IG @thisgirlabroad）

Madam Ching：Fusion風格的廣東菜

發現這間餐廳，是因為一次跟朋友在附近上完花藝設計的課，肚子很餓時經過找到的。位於星街小區，在外面看起來，就像一間有設計感的西式餐廳，𥚃面原來別有洞天。（有時，我很喜歡Fushion餐廳的創意，總是叫人充滿驚喜。）小小的餐廳坐位只有大約40個，我特別喜歡坐在吧台前，可以看到調酒師和廚師施展他們的魔法；人多的話也有卡位等等。

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打開餐牌，你會看見一些耳熟能詳的廣東菜式——蝦多士、麻婆豆腐、担担麵等等，原來是中菜，還是香港人最熟悉的廣東菜！素食者也不用擔心，他們也有明顯標示(V - Vegatarian)的菜色。個人最喜歡避風塘豆腐、香菜綠蘿蔔沙律和蘑菇蛋炒飯。而光顧小店最好的地方是，他們大多很有彈性——像我是不吃蛋奶的素食者，他們應合你的飲食要求（像我的炒飯就走了雞蛋）。別以為炒飯沒大特色，這裡的炒飯我是可以吃一大碗的！避風塘豆腐也辣得很過癮，皮脆內軟，叫人忍不住一個接一個的放進口中。

他們的雞尾酒也很有特色，其中一個名為Thick Soul的飲品最特別，待應會在端上酒後把充滿煙霧的玻璃蓋拿走，煙霧隨即散發開，吸晴度十足。

+ 2

也許你會覺得奇怪，為什麼我不寫一些素食的餐廳——是因為，其實有心找，電話APP和Facebook也不乏素食群組。只不過，要正常社交，尤其想與肉食的另一半或朋友出街食飯，要找到肉、素也有，也好味又有特色的餐廳卻不易。蘇豪、星街也是我很喜歡的小區，有種暫別香港的感覺，就從短短的一餐晚飯時間，好好享受一下出走異國的感覺吧。

關於作者： 攝影師、博客、《素系風格》作者 IG/FB/Youtube: @charlotteinwhite Blog: www.charlotteinwhite.com

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