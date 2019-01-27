【豬年2019】花墟現購年花人潮　蘭花熱賣　檔主料生意與去年相若

尚有九日便到農曆新年，適逢今日(27日)是周日，不少市民前往旺角花墟買年花，花墟一帶街道十分擠擁，部分市民更需走出馬路挑選年花，不少人均有收穫，當中尤以蘭花最受歡迎。

檔販均已把花卉放置舖外的行人路上，街道十分擁擠，寸步難行。（劉婉雯攝）

+ 2

不少市民與家人一起來到花墟購買年花，《香港01》記者在下午3時到訪花墟，現場所見，檔販均已把花卉放置舖外的行人路上，令街道十分擁擠，寸步難行；也有檔販把花卉放到馬路上，不少市民需走出馬路挑選年花，引致附近駛經的車輛行車緩慢。

距離新年尚有一段時間，大部分檔販均售賣蘭花、五代同堂、年桔等可擺放較長時間的年花，當中則以蘭花最受歡迎。此外，由於近期天氣和暖，部分花卉已經盛開。

大部分檔販均售賣蘭花。（劉婉雯攝）

成本比去年升約6%

輝記鮮花批發負責人梁先生表示，今年市道與往年相若，目前市民多買蘭花，預計過年前一兩天，則會有較多人購買百合、富貴子等花卉。他表示，今年成本價較去年上升5%至6%，主要因運輸及工資上升，「不敢加價，市民買花都是求個開心」，預計利潤會稍微下降。

據天文台天氣預報，臨近新年的天氣和暖，並會有微雨。梁先生表示，和暖天氣令花開快些，惟影響不大，若下雨則會影響市民購物意欲，據以往經驗，下雨天的生意額會比往年少一至兩成，但他認為，微雨的影響不大。