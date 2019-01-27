【豬年2019】 市民辦年貨人頭湧湧　瓜子世家嘆小家庭嗑瓜子量減

新年將至，不少家庭趁著周未外出辦年貨。記者今（27日）午到荃灣一帶視察，有市民特意到老字號零食鋪購入傳統零食，如瓜子、花生、笑口棗等，店內人頭湧湧，十分擠逼。有家長表示，特意帶同兒子一起辦年貨，希望從而向其講解新年傳統習俗。 另外，有出售瓜子、涼果等應節食品的店鋪負責人稱，普遍市民購入份量較以往少，「以前一個家庭好大，可能一買就十斤、廿斤，但依家分散買，一個家庭可能就兩、三斤。」

新年將至，不少市民趁著周未外出辦年貨。（黃詠榆攝）

記者今（27日）午到荃灣一帶視察，有市民特意到老字號零食鋪購入傳統零食，如瓜子、花生、笑口棗等。上海陸金記瓜子大王店內人頭湧湧，十分擠逼，更不時出現排隊人龍。同時，亦有不少人在附近一帶的瓜子店、零食店選購年貨。

陳太今日帶同兩個兒子一同辦年貨。（黃詠榆攝） 陳太今日帶同兩個兒子一同辦年貨，花了約四百多元，購入了傳統零食如開心果、花生、瓜子等。她認為傳統零食有助增添家中的新年氣氛，「我細個可能幫阿媽整年榚、角仔，依家都冇啦！希望帶小朋友出嚟，教佢哋新年要擺全盒、寫揮春。」陳預算，今年花2000元買年貨，而新年送禮時會考慮健康因素，主要會送餅乾、蝦子麵。

梁小姐今年同樣預算約2000元辦年貨，今日購入瓜子、花生等零食。她同樣表示今日不算多人，「我試過排隊排好遠！」梁指，已光顧了十多年，認為價錢沒有太大分別，「加價都正常。」梁又提到，「始終家中有老人家，他們較喜歡中國傳統零食」。

陸氏瓜子世家負責人陸賽忠預計，今年新年生意額與往同期相若。（黃詠榆攝）

有出售瓜子、涼果等應節食品的店鋪負責人認為，市民近年購入份量較以往少。陸氏瓜子世家負責人陸賽忠指，「以前一個家庭好大，可能一買就十斤、廿斤，但依家分散買，一個家庭可能就兩、三斤。」

他認為，拜年趨勢亦有所改變，如部分人選擇相約在外面見面，而不到對方家中拜年。另外，他又指出，現時瓜子種類較以往多，市民在選購時，大多不會只買一種，預計今年新年生意額與往同期相若。