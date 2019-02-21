有些人不值得花時間！真正朋友　必能接受你的軟弱與「情感垃圾」

有時總會跌入一個迷思，若解決不了的問題，說出來又如何？不想淪為庸人自擾、無病呻吟之輩，於是遇大事小事，都得雲淡風輕的面對，再撕裂出一道道禮貌式的微笑，換旁人放心，也贏一個「獨立成熟」的美譽。

可是，近來看了好些文章，也有些感悟，覺得「成熟獨立」這四字，不知壓跨了多少人。因此，文章想給那些「最開心的人」，好提醒，獨立並非所有都自己一個扛，成熟也就是適時要找人幫忙。

（《小心幫忙》劇照）

成熟應對困難第一誡：別迷信獨立是甚麼都要自己一個做

有一首舊歌，筆者特別喜歡，就是林一峰的《給最開心的人》，不唱情愛的卿卿我我，也不說朋友間「兄弟」與「姊妹」之情，反而說那最容易被人忽略、時時樂觀得似永沒有煩惱的那位朋友：

只不過誰為你認真／習慣了悲哀中救傷的你／沒法放開開心的責任／抱著心事無人問壯烈犧牲 《給最開心的人》林一峰

（《等一個人咖啡》劇照）

總有那麼一兩個朋友，甚少聽他們訴苦，盡是說些安慰人的說話。平日總是漫不經心，只是過往教養，教人迷信不慍不火是一種技能。筆者也十分迷信這種教導，獨立是美德，天塌下來也要自己一個扛，樂觀與快樂也是一種責任，因為旁人沒有必要接收你的「情感垃圾」。直到一次工作，認識了一位前輩，他觀察了好一回，說：「有時候，你總得讓人幫你。」他為何這樣說，不太清楚，不過這話似是「溫熱貼」，每每挫敗，一想起便暖暖的，也好提醒，或許所謂獨立，不是迷信甚麼都要自己一個做。

（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）

研究顯示：朋友一星期要見兩次，更健康，傷痛也更快復元！

那不是要無時無刻找人陪伴，而是在情緒低落的時候，懂得找個伴，讓情緒有個出口。見見朋友，「快樂倍增，憂愁減半。」原來真有科學根據，研究更建議：朋友一星期要見兩次，不但更長壽，傷痛也會更快復元。

牛津大學的演化心理學教授Robin Dunbar就認為，有緊密的社交，不管同性或異性，對身心健康都十分重要。熱衷於社交的人，會較少生病、在手術後會更快復元、甚至更長壽。他更建議，一星期最少要見朋友兩次。

（《等一個人咖啡》劇照）

「朋友是要見面的！」－見面比電話效果更好

從前有一則廣告的對白是這樣的：「朋友，是要見面的！」那時筆者心中咒罵：「誰人不知呢？」直到後來生活忙碌，人人忙着人生上不同的目標，便漸漸忽略了老朋友，昔日不怕通宵達旦談心，再吃早餐都嫌時間太短，聊不盡的話題延續到明天；現在，友誼被壓縮成一個飯局、一通電話、一則短訊⋯⋯最後，就或只會一個「like」。

不過，「朋友是要見面的」這句老土對白其實也有科學根據。根據史丹福大學及Dunbar教授的研究，親身見面的「效果」更佳，比起談電話或網上的接觸，有更強的聯系，更能提高「催產素」，能紓緩緊縮張情緒，也令人更快樂。

做個獨立女子，十分不錯；不過，適時「軟弱」，不過證明我們不過是人。

生活忙碌，以下「小貼士」讓「太忙」不再成為孤立自己的藉口（點圖即看＝＝＞）

Sources：Mail Online, Travel & Leisure