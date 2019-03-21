不用將日程擠滿滿　讓大腦放空：原來「過去」未如將來時時被想起

記得那年中六，在空課時間候，人人操練試卷，筆者卻愛與同學在學校花園中一的角喝茶啃小說，好不寫意。那時對青春的定義，就是敢走得慢一點。至於不再青春，就是把這點忘了。相信大多數人都一樣。

（《一頁之戀》劇照）

直到近來重看「偶像」林語堂的文章，當中寫道：

在懶惰中用功，在用功中偷懶；窮不至窮到付不起屋租，而有錢也不至有錢到可以完全不工作，或可以隨心所欲地幫助朋友；鋼琴會彈，可是不十分高明，只可以彈給知己的朋友聽聽，而最大的用處卻是做自己的消遣；古董倒也收藏一些，可是只夠排滿屋裏的壁爐架；書也讀讀，可是不太用功；學識頗淵博，可是不成為專家；文章也寫寫，可是寄給《泰晤士報》的信件有一半退回，有一半發表了⋯⋯ 林語堂

偶爾用功，也要偶爾慵懶，那才是好生活。

（《初戀那一天所讀的故事》劇照）

近日看到《TIME》上的一篇文章，把「慵懶」的好處訴諸數字，或這是更有力的偷懶籍口？

加州大學聖芭芭拉分校心理及腦科學系曾作研究，發現當我們不在專注任何事情的時候，如發呆或偷懶時，反而是最有「效率」的時候。「無所事事」時，我們的大腦在想甚麼？原來，接近五成的時間，大腦是在想未來、近三成是在現在、只有一成的時候浸在過去中，剩下的時候，就是空白的。不過，當我們時時以為自己會憶苦思甜，但原來「過去」未如我們幻想般時時被想起。這樣的百份比確是有趣，但最重要的是是，當我們甚麼都不做的事情，大腦正在做以下三樣重要的事：

（《挪威的森林》劇照）

1.大腦也需休息，原來「放空」也需要學習？

我們時時以為的休息，如「煲劇」、聽音樂等等，其實未必。報導指，大腦的休息即不用專注，也無需刻意控制思緒。這狀態令大腦休息，也可令後來更專注。要達到這效果，就要做一些自己享受、容易或習慣性的事，如跑步或散步，但暫且放下電話。

（《沒關係，是愛情啊》劇照）

2. 「忙」於計劃，做計劃不了

當下忙碌，很多時只為了將來。但原來，當我們太過忙碌，更不能想到將來，到頭來或只是白忙碌。根據醫學期刊《Consciousness and Cognition》的文章，他們指出放空時，大腦想將來的次數，一是平日的14倍。

雖然，會否行動就是另一回事，但「策略性庸懶」令確是可以令我們反思想要的將來。

＊怎樣可令大腦真正休息？

3. 停下來，才有新念頭

相信不少人工作，也時時走進死胡同，不只是身體疲累，也總是覺得想不出新的念頭。而當我們休息的時候，「放空」的大腦就會更容易把過去、現在與未來聯想起來。這比只是極度專注更易有創意念頭，這也令筆者憶起，曾讀過一篇報導，指公司最高效率、最能幹的員工不是工時最長的那些，反之是那些不時「行行企企」，定時小休的員工。驗證了不斷埋首工作也不見得有最好成績，反而，偶爾慵懶一下，不知是否真的會推進工作，但起碼賺了悠閒。

Sources：TIME

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