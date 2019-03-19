Netflix新劇沒一般「英雄片」俗氣：追看程度直逼Stranger Things

會看《雨傘學院（The Umbrella Academy）》，某程度上也是因為Ellen Page，因為在很多年前看過她的《Juno少女孕記》，覺得有她的劇集鐡定好看；又因劇集的基調像似《X-Men》，心想英雄片最「易入口」。卻沒料到當頭捧喝，是一套「反英雄」的英雄片，片中英雄都比我們都脆弱，各有瘡疤，不會在緊張時候使出「超能力」。與筆者期望有一定落差，後期更是為了剪接與sound track看下去的。 直到看完最後兩集，竟覺頭八集的「鋪陳」都值得了，想追看第二季的程度甚至直逼《怪奇物語（Stranger Things）》，絕對是Netflix必煲劇集之一。

誠實看後感：不看「超能力」的英雄片，值得等8集的「結局」，第二季期待程度直逼《Stranger Things》

《雨傘學院》這名字或會給香港人太多的幻想，但劇集無關政治，設定在三十年前，在沒有懷孕的情況下，43位嬰兒出生了。一位富翁Reginald Hargreeves帶走了其中7位，以1至7號命名他們，以「爸爸」自稱，開了「雨傘學院」，訓練各位各自的「超能力」，成為「超級英雄」，維持社會治安。可是他們大多都在成年後就離開了，再次聚首，卻是因為他們的「爸爸」去世了。更甚，是發現世界末日即將來臨。於是，一行7人，便在追尋真相的同時，「順道」阻止世界末日。

（注意！內含劇透！）

乍聽，以上引子似是一段英雄片，能量滿滿，期待激烈的打鬥、一般英雄劇的熱血，但《雨傘學院》只有剛開始的15分鐘（甚至更少）滿足了我們的幻想。劇集的調子是黑色幽默，當你以為是「武戲」為主，其實大多都是「文戲」，各位「英雄」在缺乏家庭溫暖的童年下，人人都有或多或少的「精神病」，討厭自己又互相討厭。雖然與期望有落差，但剪接非常有心思，每集「絕無僅有」的打鬥場面，配以總是感覺「剛剛好」的輕快經典歌曲，於是在想要放棄之際，又再乖乖追完一集又一集。後來再翻查，原來原著漫畫作者Gerard Way是樂隊My Chemical Romance的主唱，他亦有份參與製作配樂，難怪！

剪接與配樂出色，「半哄半騙」似地看到第8集，劇情便開始「超展開」，筆者直覺得即使似是用了8集來鋪陳，也是值得的。《雨傘學院》是鐵定有下一季的，令人期待的程度，直逼《怪奇物語（Stranger Things）》！

*別出心裁的設計，「Superhero」中「Super」之後，可以是甚麼？

+ 2

比我們都脆弱的英雄－每道能力背後都是傷痕。

似「X-men」，大家必定很好奇，這7位主角有甚麼能力？

有關這點，筆者開初也喝大家一樣好奇，只是到了後來，便放棄了。只因，在劇集開初，他們根本甚少使用，最多時間糾結在回憶與家庭中。主角7人，總是抑鬱，而有別於一般英雄片，他們的痛苦與災難與能力相連：會通靈的為了逃避現實而濫藥、以聲音來魅惑人的，最後可能會啞、會穿梭時空的，困在未來回不來，孤獨了數十年⋯⋯這班「英雄」，根本一點都不「帥氣」，甚至比我們更脆弱，但卻因此而令《雨傘學院》不會跌入一般英雄片的「俗」。

一般英雄片，並不難構思。筆者曾與友人討論，認為天下英雄片都一樣：主角本來平凡、覺醒、遭遇極大矛盾、化解矛盾、昇華⋯⋯至於《雨傘學院》卻是從頭到尾「亂了套」，大部份主角一直在極度的矛盾中，結尾卻不一定要他們昇華，也不一定要救人。正正是因為亂了，因此更有深意。

+ 7 + 6 + 5

不能錯過的Sound Track ！

看畢的，也一定有同感：《雨傘學院》很「型」，配樂功不可沒！

《雨傘學院》漫畫原著作者是Gerard Way，如前文提及，他除了是已解散知名樂隊My Chemical Romance的主唱外，是次他有份參與劇集劇本及配樂製作，翻唱Simon & Garfunkel’s的《Hazy Shade of Winter》。而劇集中亦選用不少經典作品，如Queen的《Don’t Stop Me Now》及They might be giants的《Istanbul》。而Gerard Way也表示，受劇集啟發，也會寫新作品，實在令人期待。

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