Netflix新劇沒一般「英雄片」俗氣：追看程度直逼Stranger Things

會看《雨傘學院(The Umbrella Academy)》,某程度上也是因為Ellen Page,因為在很多年前看過她的《Juno少女孕記》,覺得有她的劇集鐡定好看;又因劇集的基調像似《X-Men》,心想英雄片最「易入口」。卻沒料到當頭捧喝,是一套「反英雄」的英雄片,片中英雄都比我們都脆弱,各有瘡疤,不會在緊張時候使出「超能力」。與筆者期望有一定落差,後期更是為了剪接與sound track看下去的。 直到看完最後兩集,竟覺頭八集的「鋪陳」都值得了,想追看第二季的程度甚至直逼《怪奇物語(Stranger Things)》,絕對是Netflix必煲劇集之一。

誠實看後感:不看「超能力」的英雄片,值得等8集的「結局」,第二季期待程度直逼《Stranger Things》

《雨傘學院》這名字或會給香港人太多的幻想,但劇集無關政治,設定在三十年前,在沒有懷孕的情況下,43位嬰兒出生了。一位富翁Reginald Hargreeves帶走了其中7位,以1至7號命名他們,以「爸爸」自稱,開了「雨傘學院」,訓練各位各自的「超能力」,成為「超級英雄」,維持社會治安。可是他們大多都在成年後就離開了,再次聚首,卻是因為他們的「爸爸」去世了。更甚,是發現世界末日即將來臨。於是,一行7人,便在追尋真相的同時,「順道」阻止世界末日。

(注意!內含劇透!)

乍聽,以上引子似是一段英雄片,能量滿滿,期待激烈的打鬥、一般英雄劇的熱血,但《雨傘學院》只有剛開始的15分鐘(甚至更少)滿足了我們的幻想。劇集的調子是黑色幽默,當你以為是「武戲」為主,其實大多都是「文戲」,各位「英雄」在缺乏家庭溫暖的童年下,人人都有或多或少的「精神病」,討厭自己又互相討厭。雖然與期望有落差,但剪接非常有心思,每集「絕無僅有」的打鬥場面,配以總是感覺「剛剛好」的輕快經典歌曲,於是在想要放棄之際,又再乖乖追完一集又一集。後來再翻查,原來原著漫畫作者Gerard Way是樂隊My Chemical Romance的主唱,他亦有份參與製作配樂,難怪!

剪接與配樂出色,「半哄半騙」似地看到第8集,劇情便開始「超展開」,筆者直覺得即使似是用了8集來鋪陳,也是值得的。《雨傘學院》是鐵定有下一季的,令人期待的程度,直逼《怪奇物語(Stranger Things)》!

*別出心裁的設計,「Superhero」中「Super」之後,可以是甚麼?

+ 2

比我們都脆弱的英雄-每道能力背後都是傷痕。

似「X-men」,大家必定很好奇,這7位主角有甚麼能力?

有關這點,筆者開初也喝大家一樣好奇,只是到了後來,便放棄了。只因,在劇集開初,他們根本甚少使用,最多時間糾結在回憶與家庭中。主角7人,總是抑鬱,而有別於一般英雄片,他們的痛苦與災難與能力相連:會通靈的為了逃避現實而濫藥、以聲音來魅惑人的,最後可能會啞、會穿梭時空的,困在未來回不來,孤獨了數十年⋯⋯這班「英雄」,根本一點都不「帥氣」,甚至比我們更脆弱,但卻因此而令《雨傘學院》不會跌入一般英雄片的「俗」。

一般英雄片,並不難構思。筆者曾與友人討論,認為天下英雄片都一樣:主角本來平凡、覺醒、遭遇極大矛盾、化解矛盾、昇華⋯⋯至於《雨傘學院》卻是從頭到尾「亂了套」,大部份主角一直在極度的矛盾中,結尾卻不一定要他們昇華,也不一定要救人。正正是因為亂了,因此更有深意。

+ 7 + 6 + 5

不能錯過的Sound Track !

看畢的,也一定有同感:《雨傘學院》很「型」,配樂功不可沒!

《雨傘學院》漫畫原著作者是Gerard Way,如前文提及,他除了是已解散知名樂隊My Chemical Romance的主唱外,是次他有份參與劇集劇本及配樂製作,翻唱Simon & Garfunkel’s的《Hazy Shade of Winter》。而劇集中亦選用不少經典作品,如Queen的《Don’t Stop Me Now》及They might be giants的《Istanbul》。而Gerard Way也表示,受劇集啟發,也會寫新作品,實在令人期待。

【周五心意運動.讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢,已可資助基層視障孩子發展所長,即到「01心意」平台捐款支持【香港盲人輔導會】視障學生課外活動津助計劃