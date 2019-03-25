【讀書】只有31歲，還是已經31歲了？　該如何面對走歪了的人生？

「我，31歲。還在猶豫自己究竟是『只有31歲』，還是『已經31歲了』。明明知道『該成熟一點』、『該找個穩定的工作』、『感情也該定下來了』。可是我一點也不想做決定，31歲又怎樣？」

31歲，一個不上不下的歲數——大學畢業幾年，人生好像才剛剛開始，許多事情彷彿還可有空間可以重頭來過。可是在亞洲地區，社會的文化又讓31歲成為女子需要決定結不結婚，以及生不生小孩的歲數。前幾天與朋友聚會，大伙兒不知不覺感嘆起來：「我的人生怎麼了，人生為何竟不知不覺變了樣？」可是日本女作家山本文緒卻反問：「31歲又怎樣？」

的確，31歲又怎樣？

《31歲又怎樣》是日本女作家山本文緒的短篇作品。或許因為她是由一個平凡上班族變成全職作家，因此她的作品大多圍繞女性的日常生活，故事情節平淡卻一針見血。她在《31歲又怎樣》中，就以淡然的筆觸寫下31個31歲男女的焦慮煩悶，論及31歲的戀愛、結婚、外遇、工作、生涯規劃、家庭、責任、旅行、逃避、羨慕與害怕，讀起來就像是在聽朋友的煩惱似的。

《29+1》劇照

然而，隨著年齡的增長，我越來越無法融入周遭環境。最近，我雖然會心不甘、情不願地參加公司餐會，但看到那些年輕女孩在聽上司聊棒球或說教時頻頻點頭，我有種想掐死她們的衝動。

我是說，假日想好好休息。別人結婚是她家的事，與我無關，不要把我扯進去。

《29+1》劇照

在一家公司打工，除非你非常幸運，要不然大部份同事真的只不過是純粹的同事關係。可是就算與同事再不熟，畢竟他／她仍是那個朝見口晚見面的人，而且若然大家都不離職，更可能未來好幾年都要和他／她共處。

為了大家可以和平共處，你有時會參與同事間的午餐聚會，也會積極投入那些無聊至極的話題，更可能會出席好些你根本不想去的邀約。當中最尷尬的，就是當那些不熟稔的同事請你去飲，為了避開閒言閒語，你也特意空出一個夜晚，從戶口匯出四位數金額，假情假意地客套一個晚上。

山本文緒就直接了當地寫下大家的心底話。看到「我是說，假日想好好休息。別人結婚是她家的事，與我無關，不要把我扯進去」這句話時，心底裡真的有很爽快的感覺。不過呢，要做到毫不尷尬地不理任何社交生活，還真的需要一定的功力。

《無法成為野獸的我們》劇照

將近十年再度重逢，有希已經從一個像驚弓之鳥的神經質女孩變成服飾品牌的採購，臉上始終掛著沉穩的笑容。當時她已經和年紀比她大上一輪的丈夫結了婚，不過這根本沒有任何影響。國中時不顧一切脫得精光，相互渴望的情感再度甦醒。她似乎也早做好心理準備了。

有希和我在日本及英國各自擁有家庭。從二十四歲起，我們每年都會在阿姆斯特丹的飯店同住四晚，這幽會只曾在她生產在年取消一次，今年是第六次。如果這發生在別人身上，我一定會覺得好浪漫。但打開天窗說亮話，無論她還是我，都只是希望每年可以有一次機會擺脫日常，不需要擔心法律問題，完全沉迷於大麻和越軌的性愛。

《29+1》劇照

就算當年有多年少輕狂，生活始終會把所有人收服得妥妥當當，成為當年自己最看不起的大人，可是除了自己不服氣之外，誰也沒有權利說這是一個錯。

山本文緒在《31歲又怎樣》中有不少描繪婚外情的故事。她沒有加諸任何責難，也沒有任何道德判決。面對婚姻的壓力，有人選擇不婚，也有人選擇嫁給自己不喜歡的人，只希望從此可以安然度過人生。

當中有不少人抵受不住日常的苦悶，找一個人為自己的人生加添幾分精彩。這個人不會代替家裡的另一半，也不會成為那個陪伴你度過日常生活的人，這個人只是一個特別的存在，說不上是戀人，也說不上是朋友。是逃離也好、是最真切的慾望也好，反正甚麼原因都不重要。

《無法成為野獸的我們》劇照

我一點也不想做決定，31歲又怎樣？我站在人生的中繼點，我該走向何方？

31歲，你的人生在不知不覺之間竟就走歪掉，想要拿回掌控權卻發展壓根兒無從入手，或許41、51、61歲的生命會變得更慘，可是你也只有默默承受，惟一可以做的，就是努力在生活當中，一次又一次地作出最聰明的選擇了。

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