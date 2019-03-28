37歲「張懸」焦安溥宣布未婚懷孕 　開腔談結婚：等有空才登記吧

歌手「張懸」焦安溥，昨日透過電子報公報懷孕喜訊，寶寶將會在今年9月出生。她寫道：「畢竟我的價值觀裡不曾在這一題打過勾。小人先生敢沒問我意見就來，很勇敢。」看來，寶寶跟媽媽一樣帥氣。

結婚？有空才登記。

現年37歲的張懸與男友阿維交往兩年，未知胎兒是男是女，但已經替寶寶取了名子－「小人先生」。張懸雖是未婚懷孕，但經理人公司及她自己也表示不急結婚，因為正在籌備新專輯，也想待好友張鈞甯、吳青峰都在台北的時候，再舉行也不遲。她自己也在電子報中寫道：「等有空才登記吧！」

（anpu_herstorybook@instagram）

小人先生敢沒問我意見就來？真勇敢！

電子報不長，但簡單又直率地寫下對懷孕的喜悅與對身邊好友的感謝。

她表示，當最要好的朋友跟家人得知她懷孕的時候，「他們都是第一時間先關心我的感受。這些都讓我深感自己依然被祝福著我能是我自己，而不是突然只能用女人或是公眾人物的身分去思考人生此刻的轉折。」她認為這樣的關心亦是尊重的一種，並希望世上每一位女孩子都被人尊重。

她更表示，這陣子陪伴在身則的好友們，應該是唯一能親自介紹給「小人先生」的人。更「調皮」地寫道：「敢沒問過我意見就要來被生的小人很罕見也所以很勇敢，於是尊敬你，這位小人先生。 」句子充滿了母愛，也很「張懸」。

（《藍天白雲》截圖）

三十歲以後，每個選擇都是自己的

說到張懸懷孕的消息，不少人到想到她的《寶貝》。有關《寶貝》的故事，有很多版本，聽說是在13歳時跟家人吵架後，在士林河畔寫的；甚至有友人跟筆者分享，是寫給小狗的。不過，歌詞向來就是這樣，聽者總會聽到自己最想聽的。

「張懸」曾閉關三年，去年以本名焦安溥的安溥全新回到樂壇。三年的閉關她思考了許多有關成長的事。在台灣版《Elle》的專問之中，她說到二十歲的時候，生命中遇到的人都是天上掉下來的緣分，也可以把很多事情推給別人，如工作不順利，愛情不如意，遇到很多挫折等等。可是待她三十歲後才發現，其實身邊的朋友都是自己選擇來的，「你願意好好放下誰，你願意讓誰留在你的生命裡，每個決定，都是一個心甘情願的選擇。」

或許正因如此，她現在才會感覺這樣幸福吧。衷心恭喜張懸。

（KKbox）