天然美韓國小姐被批「厚片女生」：社會定義超過50公斤便是胖

一年任期快要完結，2018年韓國小姐冠軍金秀敏於接受《Asian Boss》訪問時，透露當選後批評聲音不斷，一度傷心落淚。當年金秀敏被讚賞是選美圈中難得的天然美女生，同時卻承受著「史上最重」韓國小姐的批評。

金秀珉身高174公分，體重58公斤，算是標準健康。（IG_sookim1001）

社會上充斥著各式各樣的批評，不論別人提出的是具建設性的還是惡意的批評，也會令人心情低落，尤其當那些批評是針對著主觀的外貌時。當女生的外表、性格不符合所謂美麗的標準時，為了獲得大眾認同便必須勉強自己，隨著美麗的潮流走？

金秀珉於接受《Asian Boss》訪問時，一度傷心落淚。（《Asian Boss》訪問截圖）

金秀敏身高174公分，體重58公斤，眼看是個健康自信的女生。她顯然不是電視上那種瘦得像紙片的女生，然而充滿曲線美的體態更讓人感覺「貼地」。金秀敏表示，韓國女生比其他國家的女生對美麗有著極致的追求。不論那女生多高，只要體重超過50公斤，一律被視為過重。

所有人都很漂亮，只是不符合社會上對美麗的標準。（IG_sookim1001）

在韓國，女生超過50公斤就是胖（IG_sookim1001）

這樣扭曲的觀念同樣存在於我們的社會，社交媒體上幾乎每張我們看到的相片都離不開修圖，有更多的是修得面目全非。到底是因為自己都接受不了真實的樣貌，還是為了配合社會的「美麗風潮」？

社會對美麗的定義不斷在變，而我們不完美的臉孔才是反映著真實。在美麗標準背後的從來不是瑕疵，而是組成我們與別不同的面貌特徵。所有人都很漂亮，只是不符合社會上對美麗的標準。

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我希望能利用自己的影響力，站在舞台上告訴與我擁有同樣經歷的女生們，她們並不肥胖。藉此激勵其他對自己體態感疑惑的女生，我們擁有定義美麗的力量。 金秀珉

能沉著氣與批評共處，且不再糾結於對方的抨擊是件了不起的事。對於外界指責金秀珉過重、過胖時，她雖然大受打擊，振作後決定要成為韓國史上最自然的選美冠軍，改變大眾過份追求美麗的扭曲想法。

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