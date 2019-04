Sex and the City教女生的5個道理：好看的男子，床技都不會好？

講起《Sex and the City》,你又會想起甚麼?時髦的Carrie?女強人Miranda?渴望婚姻的Charlotte?抑或是享樂至上且情感坦率的Samantha?

《Sex and the City》劇照

《Sex and the City》或許並非我輩女生的成長回憶,不過《Sex and the City》的厲害之處正正在於儘管事隔幾個年代,依然可以吸引觀眾特意上網找片源,而且劇中前衛的思想更能為觀眾帶來共鳴,並鼓勵一眾年輕女生走出框架,活出女性的力量。

雖然官方早前確認不再會有第三部電影的消息,但大家不用失望:派拉蒙電視與Anonymous Content已經購入《Sex and the City》作者Candace Bushnell即將推出的小說《Is There Still Sex in the City》。

《Sex and the City》劇照

《Is There Still Sex in the City》是《Sex and the City》的續集,講述四個定居於紐約市上東區、現年50歲的女性,並以各種角度描繪她們維繫婚姻的困難、與小孩的關係、離婚、喪親之痛、想保有青春及擁有一切的壓力。

從《Sex and the City》到《Is There Still Sex in the City》,Candace Bushnell彷彿透過四位女主角,坦率地說出女性的心聲與故事,並讓我們明白到原來女性可以擁有不同的個性、面貌、生活、選擇。當中最重要的,是縱使我們如此不同,但同樣精彩。

《Sex and the City》劇照

讓我們一起重溫幾個《Sex and the City》教曉我們的事,藉以為我們沉悶的人生打打氣吧。

大聲討論性不是一個錯!

《Sex and the City》劇照

無論發生甚麼事也好,四位主角最後都會聚在一起討論性。她們享受愛情所帶來的幸福感之餘,亦非常享受性所帶來的歡愉。

四位主角經常會聚起來討論性,讓女生明白原來女子在公開場合也可討論性,亦讓女生明白到大家可以勇於嘗試不同的性愛:最熱衷於性歡愉的Samantha不單公然挑逗男子,而且更會買性玩具、大玩3P、教導床伴如何讓女生取得性高潮。

「通常長得好看的男生,在床上的表現都不會好,因為他們不需在床上表現出色。」 - Carrie

反觀現實生活,不少女生都羞於討論性,有些女子甚麼保守得依然認為要在意中人前保持矜持,才可以換得男生的注視。這種想法比起活在90年代的四位女主角還要保守!食色性也,性實屬尋常普遍,何以大家要羞於啟齒呢?

享受物質不是一個錯

《Sex and the City》劇照

除了愛情線之外,《Sex and the City》最讓大家印象深刻的,當然就是四位主角美輪美奐的衣衫。

四位主角(特別是Carrie Bradshaw)享受購物帶來的快樂,更曾因為過度買鞋而交不出租金。當然《Sex and the City》有其弊端,就是讓一眾女子以為寫稿便可以負擔得起紐約一間精緻的小屋之餘,還可以瘋狂社交,之後還有餘錢可以瘋狂買名牌。

「我有一個小小的上癮問題:我太喜歡買名牌鞋子了!」 - Carrie

不過另一方面,《Sex and the City》亦為女生建立起一代時尚ICON:從Ray-Ban Wayfarers到標誌性的90年Gucci腰包,第一季甚至曾經出現PVC鞋,非常時髦!《Sex and the City》告訴我們:就算被生活的困難搞得頭破血流也好,也不要放棄自己的樣子!努力打造自己,機會總會出現!

友情非常重要!

《Sex and the City》劇照

「我們早就對對方承諾:男人不重要,朋友才是一輩子的靈魂伴侶。」 - Samantha

活在紐約這個大都市中,生活可以有許多選擇,亦意味著大家可以把時間用在不同的地方上。許多時候,大家為了努力讓每分每刻活得更精彩,反而忘記了身邊的親人與好友,回過頭來,才發現自己變得如此寂寞,悔不當初但已經無能為力。

在《Sex and the City》四位主角身上,我們明白到就算大家走在不同的人生路、就算大家有各自的事業,但就如Charlotte所講:「女朋友是我們的靈魂伴侶,男人則只是玩伴。」只要肯花上時間與心機,友情絕不會背叛你。

+ 2

別對愛情絕望

《Sex and the City》劇照

「四十多歲的男人就像紐約時報週日的填字遊戲:狡猾,複雜,你不能確定是否可以得到正確的答案。」– Carrie

在01女生編輯部做了一段時間後,發現「異性到底在想甚麼」依然是大家的煩惱事。從第一季到最後一季,她們四人與不同的男子相遇、相戀、分手。在她們想放棄自己,又或開始懷疑愛時,命運總讓她們在街角找到下一個對象。

有時候我們會以為自己再也不能像過去一樣去愛,也會覺得自己再也沒有能力投入「愛情遊戲」。但放心,無論你是20歲、30歲、抑或40歲,只要你願意讓別人進入你的心房,你總有機會可以再愛。

無論如何,記住要愛自己!

《Sex and the City》劇照

「我要說一句我本不應說的話了:我愛你,但我更愛自己。」– Samantha

1998年,HBO推出了這部關於一群朋友如何一起面對人生的劇集,公開談論性、友誼、愛情。乍看起來沒有甚麼大不了,不過是最老生常談的主題。然而,《Sex and the City》之所以如此特別,在於四位主角的人物設定非常平凡:記者、律師、公關、畫廊職員,她們就如每一個都市女性一樣,努力工作、努力生活、努力去愛。當中最重要的,是讓我們明白到,最算再努力想去完成某些目標,在過程當中也不可以委屈、甚至失去最原本的自己。

+ 4 + 3 + 2

女生總在你身邊,請下載《香港01》App

立即下載: https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀:

【讀書】只有31歲,還是已經31歲了? 該如何面對走歪了的人生?

22歲超模Natalie Westling變性成男生:終於不再覺得自己奇怪可怕

【權力遊戲】Kit Harington與Emilia Clarke——喜歡不一定要一起

法國版《Vogue》71歲前主編給26+女生的6個告誡:千萬不要怕!