【為了自由生活必須放棄的事】比起繼續下去，其實可以從頭來過

這是最好的時代，這是最壞的時代。 我們有自由，我們沒有自由，且看看我們捨了甚麼，才會得到甚麼。記得屢屢做創業訪問，問到糾結處，受訪者成功的第一步都是：「因為我知道我要怎樣的生活，便大膽地放棄了那些不重要的。」 剛好，筆者讀到《北歐式的自由生活提案》中，其中一章與她們所說的不謀而合。

作者本田直之是日本人，是銀行公司的高層，但一年有一半時候在夏威夷居住，主張「雙城居住」，即使身不在公司，也不會妨礙工作。他主張北歐那一套，不是要全盤搬到日本，但當中的思考模式非常籍得學習。

（Hyacinthe Huang(Mandy)@instagram）

找出對自己最為重要的事情，就必須採取「刻意放棄」的策略

本田直之寫道，想要幸福，就要先知道對自己而言，甚麼是重要的，甚麼是不重要的。若是連自己都不知道哪一部份，是絕不能妥協的，那便只覺是白白忙碌，沒有重心，也不會快樂。

筆者猶記得曾訪問棄讀港大「神科」，也放棄了月薪三萬多元的社工職位，而創業的90後女生，她分享，她並非出身富有家庭，只是她不能想像在老去後，回顧過去日子就只是為了錢而營營役役，於是便立即知道，金錢於她來說，並不是最重要的一環。



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那是她的方法，想像未來的模樣，再找出自己最想要的生活。如書中提出，若是金錢最重要，那私人時間或許會因而減少；若是要做喜歡的工作，那或要降低物欲，如此類推。所謂幸福，其實是懂得捨得，刻意地、狠心地放棄相對地對自己沒那麼重要的事情。

（mariekondo＠instagram）

比起繼續下去，其實你可以從頭來過

我們時時鬱悶，不滿意這不滿意那，卻很少會作出真正改變。本田直之卻認為，若然真不快樂，不一定要逼自己繼續下去，其實我們可以從頭來過。

他指出三個步驟，分別是：減少、重新設定與重建。

以生活為列，減少就是減少東西，丟掉不重要的身外物，那樣才可以重新檢視自己的需要；然後，重新設定便是「鼓起勇氣，按下『重新設定』按鈕。」跳出自己的舒適圈，搬家也是一個好例子；最後，重建便是在如白紙一張的生活中重新建立自己真正喜歡的事。

而這「砍掉重來」的策略，放諸在生活上如是，思想上如是。

為了自由生活必須放棄的甚麼事？基本上沒有一個固定的答案，而且比起一道算述題，更似推理，更是一個過程，而每人都在路途中找尋專屬自己的自由。現在還在迷路？不用灰心，因為若生活尚有空間讓你所拉扯，也算是種奢侈了。

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