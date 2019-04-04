【陳茵媺】零贅肉最新泳衣照！誕下三子仍窈窕　方法原來好簡單？

前陣子流行玩10 years challange，除了韓國、日本多女星輕鬆凍齡，不少香港的女星同樣凍齡有術，保養得非常好！其中一位，當然要數已為三子之母的陳茵媺。

（圖片來源：ig@aimeechan_official）

陳茵媺自2006年勝出選美比賽開始，一直深受觀眾喜愛，不單樣子甜美、身材均勻有致，而且演技亦非常好。雖然她在2013年陳豪結婚後淡出銀幕，專心相夫教子，可是她風采依然，從她昨日在個人ig上傳的比堅尼相片可見，她的身材依然窈窕得如一位少女。

她是如何做到誕下三名子女依然纖瘦的呢？我們一起揭曉吧。

（圖片來源：ig@aimeechan_official）

運動！

雖然她在多個訪問笑言照顧三位活潑好動的小朋友已經是在做運動一樣疲累，不過她卻不會因此而偷懶，每天至少會抽一小時做運動。

她最愛做瑜伽或aerobic，因為她認為這兩種運動比較好玩，讓她有一直做下去的動力。在真的堅持不了的時候，她更會自我鼓勵：「每天1個小時加20分鐘， 一路做運動一路念經，漢堡包and pizza！」

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小食多餐

陳茵媺為了保證可以母乳餵養小孩，堅持不節食，不減肥。的確，照顧小孩已經非常辛苦，如果再節食，可能會不夠體力照顧小孩。

她以小食多餐的方式進食，讓自己可以吃飽並且在不同食物中吸收不同營養，亦可讓身體更容易吸收養份，保持身體健康。

在食物的選擇上，她除了如許多減肥人士一樣會多吃菜之外，亦會多吃肉類。因為她在減肥期間絕不吃澱粉質，為了補充體力，絕不能只吃蔬菜。她亦喜歡吃西柚，營養豐富之餘，亦有助減肥，再配合運動，很快就可以見效。

+ 5 + 4 + 3

努力照顧小朋友

她常常笑言，照顧小朋友好比做運動。小朋友，常常到處亂跑。作為一位母親，她就隨時準備跟著他們到處跑。另外，有時抱小朋友就似是舉啞鈴一樣，她就當作是做了負重運動了。或許愛護小孩的心，讓她在擔當母親這個角色中減肥之餘，亦保持了心境的年輕，人也變得愈來愈美。

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