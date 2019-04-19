【Netflix鬆弛熊】每集11分鐘復活節開播　教OL如何慵懶面對煩惱

鬆弛熊首部定格動畫《輕鬆小熊與小薰》終於在復活節（4月19日）於Netflix上架！於去年年中已公佈將在春季上架，粉絲們終於能跟鬆弛熊一起渡過復活節！

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慶祝鬆弛熊15週年 與Netflix合作首部定格動畫

今年是鬆弛熊的15週年，日整官方於是跟與Netflix合作製作首部定格動畫系列《輕鬆小熊與小薰》，相信不少鬆弛熊粉絲也十分期待！而Netflix也早早推出一系列預告片般，可愛滿分！

毎集11分鐘，跟鬆弛熊一起慵懶！

筆者偏愛鬆弛熊，可愛是其次，最愛還是他的慵懶。要知道，教人正面積極的故事與人物太多了，唯是他，不是躺，就是睡！

《輕鬆小熊與小薰》講述獨居女生小薰（多部未華子飾）家中突然來了「不速之客」，鬆弛熊、小白熊與小雞，四「人」於是開始了同居生活。雖是動畫，但小薰的設定非常「貼地」，跟你我相似，面對公司高層欺壓、感情煩惱等等，鬆弛熊又如何陪她渡過難關呢？動畫只11分鐘一集，一共13集，貫徹始終，讓人在庸懶中也可以輕鬆「煲完」。

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