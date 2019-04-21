【咖啡心理】口味分析隱藏性格　愛Mocha對感情較花心、難專一？

每每感到疲倦，沒精打采，想要迅速回復精神，絕大部份人都會選擇依靠一杯「提神咖啡」。而對於飲用咖啡，你又有一定的口味嗎？有不少專家都對人們愛好的咖啡類別作出分析，不同的口味則反映出不同的性格。

（《當你沉睡時》劇照）

對於「憑咖啡口味就能分析得到一個人的內在性格」這說法，美國腦神經科醫生Alan Hirsch就曾經就此進行過一項研究，邀請了18,000名人士與他們進行深入對話，觀察和了解每個人對咖啡口味的喜好，從而發現原來人們偏好的口味能代表到他們的性格。然而，亦有多個專家、研究結果分析出飲用不同口味咖啡人士的性格特質。



你又是哪一種？觀看自己的結果之餘，或能同時看看你身邊同事的潛在性格。

+ 5 + 4 + 3

以下兩種口味均較為大眾化，又有說中你的隱藏性格嗎？

較大眾的咖啡口味一：Latte

（《太陽的後裔》劇照）

Latte是較多人都會接受到的口味，不帶苦澀感且帶甜甜的奶味，而且街上Coffee Shop都會為其加上拉花，使外觀看起來更討好。



美國腦神經科醫生Alan Hirsch便指出平日喜歡飲用Latte的人性格傾向溫柔隨和，亦具有一顆未泯的童心，想法簡單。而這種性格亦造就出他們喜歡結交新朋友的行為，為人亦甚有義氣和慷概，總是對朋友充滿一定程度的支持。不過，溫柔的內心下也帶敏感的一面，對於大事情，難於自己判斷與作出決策，時常也需要別人幫忙做決定。

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較大眾的咖啡口味二：Mocha

（《等一個人咖啡》劇照）

Mocha的咖啡味道不濃，相反更重朱古力的味道，香醇濃郁，因此收集了很多不愛咖啡帶酸又微苦味道的人士喜愛。

喜歡飲用Mocha的人，美國腦神經科醫生Alan Hirsch亦將他們分析為擁有外向主動的性格，為人極度喜歡玩樂，而且具創意，對事情帶有強勁的分析力與獨有的見解；同時經常活於幻想中，現實與浪漫的選擇下，則傾向較享受浪漫感覺，不過亦是這個原因令他們做事情時難以專心，對於感情亦同樣，較為花心。

（資料來源：Chicago Tribune）

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