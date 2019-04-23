【Netflix鬆弛熊】根本就是人際關係智慧課：毎種花也有它的花期

鬆弛熊首部定格動畫《輕鬆小熊與小薰》終於在Netflix上架，正好讓筆者用來消磨一連四天的復活節假。筆者偏愛鬆弛熊，它模樣可愛鐵定無疑，但想不到劇情十分溫暖「治癒」，談職場、朋友、親情，根本就是人際關係智慧課，內容絕對有意外驚喜！

（《輕鬆小熊與小薰》劇照）

《輕鬆小熊與小薰》講述平凡「OL」小薰（多部未華子聲演）在大城市中打拼，與鬆弛熊、小白熊與小雞，一起「同居」，也一起分享生活中平凡的煩惱與感動。雖是動畫，定為7歲以上皆可觀看，但小薰的煩惱與你我相似，雖然只11分鐘一集，而鬆弛熊每集也總會躺躺睡睡，但看他傭懶地安慰小薰，片末也時有金句作結，《輕鬆小熊與小薰》絕不是套只賣可愛模樣的動畫。

以下便讓我們一起跟鬆弛熊學傭懶哲學吧！

+ 9 + 8 + 7

每種花也有它的花期。 《輕鬆小熊與小薰》

（《輕鬆小熊與小薰》劇照）

聽說劇集最好看是第一集，此言不差！《輕鬆小熊與小薰》的第一集說的是你我或許都會遇到的煩惱：我們在生活中打拼，昔日好友便愈走愈遠了。

小薰每年都跟一夥好姊妹約定，要一起賞櫻。可是到了約會當天，好友們不是臨時爽約，就是根本忘了約定，最後只得小薰一人帶着準備好的食物，來到櫻花樹下。最後陪伴她的只有鬆弛熊、小白熊與小雞，但她卻不生氣了，輕嘆：「每種花也有它的花期呢。」

花開花落皆有時，半點不由人。

下個下雨天，我要買一把新傘！ 《輕鬆小熊與小薰》

（《輕鬆小熊與小薰》劇照）

第一集已令筆者有意外驚喜，接下來的也沒有讓我失望。筆者愛它把生活中平凡的煩惱淡淡的帶出，卻不旨在解決，只是淡然的看待。

小薰的煩惱沒有驚喜，不外乎友誼、工作與感情。同事們沒邀請小薰出席聯誼活動，因為嫌棄她嚴肅、沒有趣味。在梅雨天中，小薰的心情也跟着家具一起發霉，甚至因此而「大膽地冒險」。失敗後，小熊的安慰，讓她重新振作，要換掉用了15年的雨具，道：「下個下雨天，我要買一把新傘！」

正在做的事，總有它意義的吧。 《輕鬆小熊與小薰》

（《輕鬆小熊與小薰》劇照）

小薰是平凡「OL」，也有位平凡母親，總是在質問：「與其在外做螻蟻，不如回家幫忙吧？」

於是她便不住想，在公司當一顆一式一樣的齒輪，到底意義在哪呢？她的煩惱也跟你我相若，有著一樣的選擇困難症：「大家都好像知道自己喜歡甚麼，而我連章魚與毛豆都選擇不了。」劇集只有11分鍾，大家總不會期望鬆馳熊能給人甚麼驚世解答吧，小薰在劇終也沒有甚麼驚人的成就，甚至被老闆壓搾，但在被欺負與忙碌的工作中，她也選擇了正面那方：「我正在做的事，總有它的意義的！」

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁​​​