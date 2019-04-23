【我要準時下班】日劇反映職場潛規則：人生苦短，別只為公司賣命

日劇《我要準時下班》於上星期開播，剛好城中熱話談到有位「打工仔」把加班的相片上傳到工作群組當中，上司卻「不領情」，反叫下屬反對省自身的工作能力； 日劇同樣大受歡迎，遙遙呼應着這「打工仔」卑微的願望：「我要準時下班！」

（《我要準時下班》劇照）

2019春季TBS日劇《我要準時下班》改編自同名小說，吉高由里子主演一位決不加班的「OL」，只因她曾因過勞而昏迷，反思不應勉強自己工作，一反日本「打工仔」的傳統。雖然劇集開播不到一星期，已大受歡迎，說女主角在自己的生活與工作責任中取個平衡，十分值得我們「借鏡」！

（《我要準時下班》劇照）

+ 5 + 4 + 3

「其他人還在工作，妳只會做份內事的嗎？只要領到薪金就可以？」

在首集故事中，說到有位部長初來報到，質問女主角：「大家都在加班工作，為何一到六時就準時下班，難道她只會做份內事嗎？」

「加班」，有時是一種群種壓力，當大家都在埋首苦幹的時候，怎敢先行下班？但這誠然也是一種十分不健康又欠效率的工作環境。苦然只是「扮工」，那當然只是浪費時間，也會令員工洐生「不做白不做，怎樣都要加班，不如放慢手腳做」。若真的是工時內無法完成的工作，但只是某段時間，那絕對可以理解；但若然「加班」是常態，比起責怪員工想要準時下班，不是更應檢討管理層分配工作的能力嗎？即使是「新官上任三把火」，也不一定要加重工作量來建立威信與提高職效，而為何其人他做到，而你可能，更是笑話般的理據。似橡皮圈，拉久了，斷掉是必然結果，只是哪條先斷罷了。

工作，有人為夢想，有人為生活，其實也都是「明買明賣」。絕不應薪金調整時就板起臉說規條與「別計較」；面對不合理工作量時就才說「不要比較」與動之以情，論份內事。

因此，當女主角嚷：「我不會再更努力，我要準時下班，因為這是進入這家公司時決定的。」實在是大快人心！

（《我要準時下班》劇照）

「別成為只為公司賣命的人，要享受人生」

女主角本來也是為典型「打工仔」，加班是日常，直到一次因過勞而昏迷，才驚覺工作不是最重要，因為工作過量而令身體變差，實在不值得。於是當下她立即辭職，應徵時說：「我要準時下班。」直到第100家公司時，她才獲取錄，社長說：「別成為只為公司賣命的人，要享受人生，多認識人，拓展自己的世界，累積這樣的經驗才能做好工作。」

筆者時常讀有關歐洲生活風格的書籍，當中時時提到他們快樂的其中一個要訣，就是把工作與自己的私人生活區分得十分清楚，加班只是效率低的表現，工作上不一定要結交朋友，而下班後的生活才是他們最重視的。畢竟，工作只是生活的一部份，為了薪金或無謂的目標而奉獻自己大部份的青春，實在不值得。

《我要準時下班》餘下的集數，絕對令人期待！

今日你又會「理直氣壯」的跟上司說要準時下班嗎？（《我要準時下班》劇照）

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