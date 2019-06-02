【女生書單】心碎嗎？這五本書可以接住你的眼淚、幫你療傷

你總是逞強笑著說沒事，假裝自己不難過，催眠自己「裝久了有一天會成真」嗎？ 為心裡有傷的你，精選五本療癒書籍，透過文字的書寫與整理，我們看見前人也曾有過相同的經驗，我們發現自己不是孤身一人，我們從書裡再次獲得能夠前進的力量，並逐漸相信，這世界還有光，我們必須讓光透進來。

心碎的聲音誰都聽過，誰也都沒能逃過。

常有人說，會痛才會長大。但傷口正淌著血的你，其實好奇那些人是否曾經歷過真正受不了的痛，而療癒傷痛的方式有太多，卻都不脫「正視問題」的核心概念。這一次我們將從前人的經驗裡，看見同樣心碎的經驗，正視問題存在，積極設法解決。文字是羽毛，看似輕巧卻能真正撫慰傷口，為心碎的你選書，一起泡杯茶，和著療癒文字吞下肚，從體內長出再次振作的力量。

《黑箱：性暴力受害者的真實告白》作者： 伊藤詩織／譯者： 高秋雅／出版社：高寶（博客來官網圖片） 為替女性處境抱不平的你，選一本《黑箱：性暴力受害者的真實告白》 如果性別不是限制，為什麼身在滿是男性的職場裡，你會受到不舒服的言語與肢體對待？也許女性權益正在逐步前進中，但還不夠，在性別還沒有真正達到平等之前，儘管事實再令人心碎，你都會努力推動改變。



《黑箱：性暴力受害者的真實告白》由曾受到職場前輩性侵害的日本記者伊藤詩織所寫下，書中能看見日本社會環境對性暴力受害者的不友善對待，也能看見法律與社會體制的不足。這是日本首度公開談論 #MeToo 的開端，而為女性處境抱不平的你，也能透過閱讀《黑箱》成為推進亞洲 #MeToo 的一份子。

性暴力受害者的心碎，是碎片落滿地的玻璃瓶，以透明的姿態，同時倒映著真相與傷害。 ——《黑箱：性暴力受害者的真實告白》

《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》作者： Jonice Webb／譯者： 張佳棻／出版社：橡實文化 （博客來官網圖片） 為渴望親密卻害怕行動的你，選一本《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》 你相信自己之所以成為現在的樣貌，有很大一部分其實來自童年經驗嗎？著名心理學家佛洛伊德曾提出「本我、自我、超我」的成長三階段，其中「本我」是每個人與生俱來的基礎人格特質，「自我」則是在受過教育、社會規範後，我們逐漸養成的價值觀與個人心態。而《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》就是一本討論「在形成『自我』的過程中，若『本我』沒有被好好轉化」的書籍。透過再次回頭檢視童年經歷，我們能夠對現在的自己更了解。我們從哪來，為什麼有這些想法，為什麼有這樣的反應，也都將逐漸明朗。 《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》由臨床心理學博士 Jonice Webb所寫，希望透過系統化的整理、平易近人的文字，讓讀者更理解自己。我們幾乎花了一輩子時間與自己相處，但我們真的了解自己嗎？我們為什麼會在渴望進入一段穩定關係的同時，感到害怕？我們為什麼會覺得表現出自己脆弱的一面，是一種罪惡與羞恥感的表現？推薦給想要更了解自己的你，閱讀《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》。

強迫自己做不想做的事，以及停止做那些你不該做的事。這是受到情感忽視的人所面臨的一個典型困境。 ——《童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受》

《比霧更深的地方》作者： 張惠菁／ 出版社：木馬文化 （博客來官網圖片） 為對生活充滿無限厭世感的你，選一本《比霧更深的地方》 這本書，寫給活在迷霧時代的你。 科技帶給我們多少便利，同時也可能剝奪了多少樂趣。搭車、搭飛機的時間縮短了至少一半以上；遠在地球另一端友人的消息，不到 30 秒就能收到。現代人活在快速時間感的生活裡，我們趕趕趕，會不會有一天趕到忘了自己為何而趕？ 作家張惠菁醞釀了六年，這次依然用精煉文字直指我們心中的痛。當所有人急著得到答案、搶著表達自己立場的同時，你可以慢下來，仔細看看濃霧裡仍閃閃發光的自己。說不定你會發現自己之所以容易感到厭世，是因為沒有機會看清楚世界的美好。

放下鮮衣怒馬的幻術，回到無所有之處，能看見多少自己，才能看見多少世界。 ——《比霧更深的地方》

《失敗的力量》作者： Matthew Syed／譯者： 威治, 朱詩迪, 林祐丞／出版社：商周出版（博客來官網圖片） 為無法忍受失敗的你，選一本《失敗的力量》 因為沒有注意，你不小心將客戶品牌的名稱誤植成他牌，你一整天反覆思考著自己怎麼會犯下如此低級的錯誤，無法忍受這次的失敗，你甚至可能覺得，自己大概不適合幹這行吧。要不要回鄉下老家好好找份穩定工作就算了？還想著改變世界嗎？不要被世界改變就很難了，還是算了吧。 失敗對你來說是一塊落在白布上的醬油漬，你無法忽視卻又抹滅不去。而《失敗的力量》就是要用數十個國內外的失敗經驗告訴你，失敗一點都不可恥，再怎麼資深的人都可能犯錯，重點是我們能不能與失敗坦誠相見，感受失敗帶來的力量，從失敗中建造一條通往成功的路。

從失敗中學習聽起來像是陳腔濫調。不過最後你會發現，因為某些平淡無奇且意義深遠的原因，無法從錯誤中學習一直以來都是人類進程中最大的障礙之一。 ——《失敗的力量》

《論幸福》作者： Alain／譯者： 潘怡帆／出版社：麥田（博客來官網圖片） 為曾受過傷但依然渴望幸福的你，選一本《論幸福》 幸福是什麼模樣？幸福是只要問一百個人，就有一百種不同的模樣。同樣一個麵包，對餓了三天的街友而言是幸福，對吃慣了山珍海味的富豪而言是單薄。《論幸福》的書名，看似把幸福當作一門學問鑽研，你可能以為書中會歸納出一條成功創造幸福的公式，但其實，從歷史經典和作者周遭人物中的實際案例，我們能以剛好的距離欣賞著他人的幸福，進一步思索自己可能的幸福所在。 活躍於十九至二十世紀的法國哲學家阿蘭，在《論幸福》中記錄了自己的隨筆集，透過阿蘭清澈的哲學思維，搭配淺顯易懂的引經據典，我們看見了幸福的不同可能，也逐漸能從心碎中爬起，獲得勇氣追尋自己的幸福。

人們常說自己總是錯過幸福。對於免費的幸福而言，此話不假，因為免費的幸福根本不存在。 ——《論幸福》

為了能成長更多，痛苦是必然的經歷，想哭就哭，眼淚擦乾後、舔拭傷口後，抱著文字的力量向前走吧。你知道人生不能，也沒辦法再回頭，把過去經驗學著，把力氣留著，好好迎向下個階段的自己。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：給總是假裝不難過的你：五本療癒書單接住眼淚，給你力量】