日本「深潛力」25+必學成功法則：解決職場感情煩惱，先獨處看書

若有煩擾事在心頭，我們或找朋友摸摸酒杯底，或在社交交媒體上發洩，很少會想到一本書。前者似止痛藥，熬過難捱時光；後者則似是中藥，固本培元，好使日後百毒不侵。 下次若有煩惱，不妨逛一逛書店。對於沒有閱讀習慣的你，或許可以先讀讀齋藤孝的《深閱讀》。

筆者本來討厭閱讀工具書，只覺文字冷冰冰，沒有味道。但後來，感受到或許沒有所謂工具不工具，有了目的，小說散文也可以不過是工具。而由明治大學部教授齋藤孝的《深閱讀》，分享了他的讀書心得，4年內更讀超過150本書，更直言不讀書的人生不叫人生。筆者沒那麼極端，只是書本給人獨處的空間，好好沉澱，好好跟自己相處，這反倒錯不了。

（michika180@instagram）

閱讀，讓我們練習獨處。

人生，不過就是一個煩惱再掩過另一個煩惱。只是，我們有責任，令一個煩惱，比前一個高質素。我們習慣「速食」，也習慣要人分擔，要求別人解答，卻很少靜下來，問問自己：「我想怎樣做？」也從不知道，原來「獨處」也是需要練習的。

在《深閱讀》一書中，作者提到一個有趣的詞語，叫「深潛力」。他提出，比較而言，我們平日遇到的煩惱，不過是河流表面的濁水罷了。喝濁水很苦，但只要向下深潛，就能找到清流。關鍵在於，我們首先要知道底下存在的清流。他認為讀書讓我們獨處，也就能教會我們掌握這種「深潛力」，從而建立自己的「思想」。

獨自一人上網、滑手機，不算是獨處；二人相對而坐，各持一本書，靜靜地閱讀，也算是一種最舒服的「獨處」了。閱讀訓練我們獨處，也好讓我們學會靜下來，豐富內心。

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讀經典，一定不會浪費時間。

當我們明白了閱讀的重要後，下一道問題便是：讀甚麼才好？

有人說書沒有好壞，這筆者當然不認同。齋藤孝在《深閱讀》一書中提到：要讀便讀經典，不然你一直都只是業餘選手。

（《你好，之華》劇照）

雖然以讀書來說，若單純為娛樂自己，實在沒有必要當個「職業選手」，不過筆者卻十分認同，讀書要廣，不能只看最「易入口」的散文小說，經典不能不看。推崇經典作品，並不只是拾人牙慧，而是經典所以經典，是因為經得起時間歷練，歷久猶新，定有它過人之處，相比起閱讀其他暢銷書籍，一定是一道不會「蝕」的投資。

但當然，筆者雖是個閱讀初哥，但也覺得選書也要好取個平衡，在讀狄更斯的《雙城記》與羅蘭·巴特《戀人絮語》之間，讀讀亦舒與艾倫狄波頓，也不錯。

齋藤孝也在書中分享了不少快速的閱讀技巧：

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