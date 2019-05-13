女生必學複息滾存　早儲蓄早享受　為他日理想生活創造時間值

金錢是很實際的，一分一毫摸得到、看得見。但有一種「財富」，摸不到、看不見，但每天它都如影隨形，我們的生活都受着它的影響。那就是「時間」。

（《假裝熱情》劇照）

「時間就是金錢」，時間本身就具有強大的價值和威力，為何女士們每天大灑金錢，整妝美顏瘦身，由外要靚到內，由內美到外，就是擔心歲月催人，於是盡最大努力，反其道而行，抗拒時間洪流為面上留痕!

「但要keep得好就必先做得早」

記得20歲當年，從事美容的朋友媽媽，就提醒我們一眾小妮子趁年輕就要做facial，「不要以為自己是十八廿二、青春無敵、天生麗質，不做好預防工作，直到一天照鏡時發現出現第一條幼紋就經已太遲，原本這條幼紋可以遲多五六年才出現的。」當時，我心裡暗暗碎碎唸:「這都是討生意的技倆」，日月如梭，人大了，就認為不無道理。

（《我的男友與狗》劇照）

贏在起跑線

理財之道都一樣。好好善用時間的強大價值，要贏在起跑線。愈早開始儲蓄及理財，便可越早讓自己從複息效應中得益。你的儲蓄不單隨每年定額本金增加，亦兼享利息增長所帶來的好處，利上加利。

就以每月儲蓄為例，如每月投資1,000元，獲取年利率8%的回報，複息滾存，經過了30年後，每月的1,000元已累積成298萬元。但如果我遲5年進行儲蓄，最後將只會得到190萬元，兩者相差達到108萬元。

時間本身所蘊含的財富力量有多大，毋庸置疑。

（《我的男友與狗》劇照）

創造時間價值

除了時間本身的力量，我們更加可以創造時間價值，提升時間力量。經濟學上，「時間值」運用在不同的投資工具，演繹會有所不同。一般簡單來說，每分每秒可以帶來怎樣程度的效益。

套用在人們身上，很多時跟「個人能力」掛鉤，一家大公司的老闆，他的時間價值，理應較一個家庭主婦為高。老闆談的是分分鐘幾百萬上落的生意，家庭主婦連收取固定幾十元的最低工資也沒有。

所以幾乎所有老闆，或者在家中「老闆」--經濟支柱的丈夫，他們都不會願意做家務。理由是機會成本太高，不符合經濟效益，損耗了時間成本！他們都深信他們有能力創造時間價值。「花一個鐘頭嚟洗碗抹地，我不如出去踩多轉。」

這個理由當然換來全職太太們狗血淋頭的謾罵:「你D時間就係時間，我嗰D就唔係？」

不過「老闆」又不是「錯得晒」。至少一句說話是對的，「時間是有機會成本」！

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舉個例子。一個初出茅廬的年輕人，除非他是含着金鎖匙的富二代，否則儲蓄和收入有限。但上天非常公平，雖然「有形」財富不多，但他的「無形」財富，亦即是時間多的是! 若他好好善用時間，求上進奮鬥，努力創造時間價值，威力可以十分驚人，俗語有云: 「寧欺白鬚公，莫欺少年窮」，將來「皇帝都有得佢做」。不過，他同時需要面對時間的機會成本，例如將青春光陰奉獻給進修和工作，犧牲與家人和伴侶相處的時間。

相反，假設他將青春，全部投放於吃喝玩樂、投閒置散，老來景況如何，大家可想而知……他的時間價值將變得越來越低，時間的機會成本，就可能是他一生的名利和成就，成為人上人的機會，甚至造成老來無所依。

對於投資還想再拖？按下圖看理財tips：

世界沒有免費手午餐，要獲得真正的財務自由，某程度是需要犧牲，提早儲蓄理財以及為時間創造價值，兩者都有機會成本，成本多寡視乎你所期望的投資回報有多大！

投資越多、回報越高！

但一切總可以慢慢計劃，徐徐圖之⋯⋯

無論你的計劃如何，勿浪費光陰，請善用時間及早計劃理財和儲蓄，花點時間學習理財投資、資產知識，若不抽出時間創造自己想要的生活，你最終將不得不花費大量時間來應付自己不想要的生活......