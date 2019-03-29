【女生買保險】建議保費佔收入__%　簽保單前要檢視夫妻關係

步入病房，見臥病在床的妹妹痛苦的表情，替她難過。問剛完成切除膽管手術的她，感受如何? 傷口痛！荷包大出血更痛! 原來她並沒有買保險。 我十分驚訝。今時今日還會有人不買保險！面對人口老化，醫療開支大增，除非您是打工皇帝，否則單靠打工仔五斗米和政府公立醫院提供醫療服務，恐怕你完蛋亦未必排到你。尤其是女性！

（《我的30定律》劇照）

25歲後女性身體衰老速度加快，年紀大機器壞，毛病就會漸漸現形，走運的話像傷風感冒，用藥幾天就復原。不幸的話，用藥用上一段長時間，轉醫生、反覆化驗、出入醫院，動輒花數十萬的醫療費。如果你從未為自己醫療開支作出預算，又沒有購買足夠保險，你的日子百分百肯定相當難過！

Sell保險的人，總有一個在附近! 他們sell的保單可以說是大同小異，然而哪一款才適合你？買保險是一個很個人化的決定，但你的「status」婚姻狀況，絕對是先決條件! 單身或已婚，你所需購買的保單有天淵之別。

（《太陽的後裔》劇照）

保障範圍偏好

年輕單身女性由於年紀較輕，病發率相對較低，保單規劃考量主要是避免疾病或意外發生時對家人造成的負擔。然而，已婚女性由於背負人妻和母親的家庭崗位，除了個人需要還要將家庭狀況合併考慮。前者建議購買着重一般健康及意外保險，壽險則是其次。有別於男性! 女性較易患上的疾病，例如骨質疏鬆、紅斑狼瘡、嚴重類風濕關節炎，甚至意外整形手術等，必須列入保障範圍，才較安心。

相反已婚女性則要重視危疾風險，應加大癌症方面醫療保障，根據香港癌症資料統計中心的數字，乳腺癌仍然是女性頭號癌症殺手！可是市面上保險並非「有癌必保」，部份癌症保障未必承保原位癌（CIS）。所謂原位癌是指，癌細胞局部自行生長而沒有浸潤正常組織，簡單來說就是未擴散的癌症。 另外，假若你是母親為應付子女未來的教育，就可能需要適當購買具有儲蓄，甚至投資功能的險種。以抵銷日後通脹加劇帶來的額外負擔！

（《神的禮物-14天》劇照）

視乎受保人需要，亦可以自選附加保障，市面上大部分保險公司，會以優惠價格作招徠，提供多種健康檢查，例如乳房造影檢查或針對高齡女性的骨質疏鬆檢查。不要小覷這些檢查，有時候是必須的，且費用相當高昂，一個抽驗組織化驗，也要花費數千至一萬。

保費佔入息比例

供款是最實際的問題。究竟買幾多先至夠？那就要視乎你的承擔能力。單身和已婚的女性，保費佔入息比例差別可以很大。一般來說，建議單身女性每月保險供款大約佔收入8%，已婚女性建議扣除儲蓄及投資後，利用12%的薪金購買保險。一成二薪金比例絕對不少，是否物有所值，都是這一句:「不怕一萬只怕萬一」，出入私家醫院，一個簡單外科小手術，有時可能已經回本！

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（《你在月夜里閃耀光輝》劇照）

丈夫關係穩定性

這方面單身女士尚未需要擔心。但已婚人士就要注意，不要怪女士們太現實，買保險本來就是現實的事，丈夫伸張兩臂保護一家大細，固然之好，但假若他因著各樣原因「無能為力」，保險此時就發揮最大的效用! 女士們填寫受益人時，亦要檢視與丈夫的關係，電影金句「一世人流流長，總會遇上幾個人渣」。若身故後才發現真相，就名副其實「冇眼睇」⋯⋯