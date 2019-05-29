【BAILEYS控召喚】BAILEYS甜酒咖啡、特色甜品限定登場！

坦白說，我向來不太熱愛杯中物，不過BAILEYS除外。 這種酒既有奶油的香濃順滑口感，又帶有威士忌的剛勁，將甜膩的味道和酒精的刺激感完美融合。它不像普通烈酒般辛辣嗆口，而是在口感上像是濃郁香甜的奶昔。呷上一口，就會緊緊地包覆著每一個味蕾，再柔和地在口腔內化開。

那怕是不怎喜歡喝酒的女生，也不會抗拒香甜的BAILEYS。

似是酒，也似是甜品。如此美妙融合的滋味，試問怎會不讓人迷上？那怕是不怎喜歡喝酒的女生，也絕不會抗拒香甜又易入口的BAILEYS。

獨當一面的BAILEYS固然可愛，但它其中最迷人的地方，更是可以與不同的食材組合，創作出更多美味的可能性。最近BAILEYS就與Favilla Café攜手合作推出多款具有BAILEYS風味的咖啡特飲。

筆者覺得化身成咖啡特飲的BAILEYS，是會令人「心思思」喝上癮的那種味道！

沒有品嚐過的話，根本意想不到BAILEYS和咖啡調配在一起，竟然是這樣不一樣的味道！甜酒、咖啡與奶油的之間的融合，層次豐富；每一口都是結集了甜酒的醇厚、咖啡的甘香和奶油的濃郁，口感絲滑，甜而不膩；微醺之中也滿有咖啡的香濃。

個人覺得化身成咖啡特飲的BAILEYS，比起單一的BAILEYS，更易令人傾心，是會令人「心思思」喝上癮的那種味道！不論是BAILEYS迷或是咖啡迷，這四款有冷有熱的BAILEYS 咖啡特飲，相信絕對不會令你失望。

四款BAILEYS香濃咖啡特飲：

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邪惡但令人無法抗拒的Baileys忌廉朱古力蛋糕。

除了咖啡特飲，BAILEYS亦與Pokka café聯乘推出特色甜品，當中包括有BAILEYS朱古力雪糕新地、忌廉朱古力蛋糕及熱香餅。

打卡影相一流的Baileys熱香餅！

一共三款結合BAILEYS及香濃朱古力的甜蜜組合，讓BAILEYS的味道融合在女生大愛的甜品當中。縱然明知是「邪惡之物」也真的無法說不！減肥？聽日再算吧！

三款必吃BAILEYS特色甜品：

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