做任何事都覺得徒勞無功？ 成長最難是面對越來越重的無力感

「我唔知點做好......」

當我們説著這句話時，大概都帶著欲哭無淚的情緒，當你拼了命做一件事，最後結果依然不如人意。突如其來的無力感侵襲你的心，這是最可怖的，像是把你困在密室內，鑰匙卻遍尋不獲，你試過大聲呼救，嘗試撞開大門，只是一切都徒勞無功，明天醒來，你發現自己依然被困，情況依然沒有改變。於是，你失去了冒險的動力，只是「安分守己」地渡過餘生。

突如其來的無力感，讓人無所適從。（《29+1》劇照）

長大後才發現努力不一定有成果

小時候，我們總被教導努力就會有成果，那時候世界很簡單，應付的只有學業，當你努力溫習，即使拿不到第一名，成績也不會太差。到你再長大一點，開始意識到有些事可以徒勞無功，例如維繫關係。你談戀愛了，為對方全心全意付出，換來的可能只是熱臉貼冷屁股，把你的付出當作理所當然。再到你進入職場，你發現身邊總有些「擦鞋」的同事，而又總會有個受落的上司。

當一個又一個的問題同時湧現，你不知何從入手，自然就會產生無力感。（《29+1》劇照）

你開始意識到社會上充斥著種種不公，不只發生在你身上，你身邊的人也同樣會遇上不公義的事。你會站出來為他們發聲，然而你的聲音或許會被上司、被強權淹沒，花盡了心力也可能只換來徒勞無功的結果，你經歷過無數次憤怒、灰心、失望。當初的一腔熱血漸漸被消磨，既然努力換不來相應結果，你厭倦了那種努力過後的無力感，你想著不如安安份份做人還比較舒服，每天上班下班，偶爾約朋友消遣吃飯，談戀愛結婚生子，沒有奮鬥的目標和理想，對社會上的一切現象麻木，或許，這樣才是適合自己的生活？

無力感來襲，應該如何解決？加州臨床心理學家Randi Gunther提出以下建議：

無力感來襲該放棄還是堅持？

你並不是不願努力，不願付出，只是當試盡了各種辦法，事情仍然成功不了，你感到疲憊，但更多的是你根本想不出解決方法，不知何從入手。身邊有太多相愛卻不能在一起的例子，兩情相悅的人想步進教堂，登記結婚很簡單，酒席還有你不吃不喝數十年也買不起的樓，卻讓不少情侶卻步，更可能因此而分手。你們彼此相愛，但一談到未來就覺得很無力。從前説努力賺錢可以換來安樂窩，現在努力也追不上樓價。

然後你發現，你的人生根本不用等什麼「清場」，你也已經自動「滅聲」了。

無力感，確實折磨人，但我們也要學著面對。曾經有團火的你，總不會想渾渾噩噩地過活。我們倒不如接受世界上有些事就真的是徒勞無功，關係如是、愛情如是、生活如是，與其為了事情沒有好結果而卻步，不如跟隨本心，愛自己想愛的人，做自己認為對的事。