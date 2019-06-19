Katy Perry與Taylor Swift破冰　打孖亮相MV　是誰先行出第一步？

兩位樂壇天后Katy Perry和Taylor Swift曾經情如姊妹，卻一度反目成仇，不和的關係持續多年。然而，Katy Perry卻驚喜現身於Taylor Swift新歌《You Need To Calm Down》的MV中，正式解開多年心結。正因為在意彼此的關係，才會抱著執念度過這樣長的時間，最後決定放下自尊作出退讓。

Katy Perry和Taylor Swift經歷多年不和，終於破冰。（IG_taylorswift）

《You Need To Calm Down》的MV以Pride為主題，為LGBTQ團體宣傳平等。Taylor Swift邀請了多位名人參與拍攝，包括知名同性戀主持人Ellen Degeneres、跨性別人士Laverne Cox、Netflix《Queer Eye》的一眾演員、男同性戀歌手Chester Lockhart與Adam Lambert等等，藉此鼓勵聽眾如MV中的眾人般勇敢做自己，希望社會能尊重各方聲音。

【按圖看】《You Need To Calm Down》MV陣容強大，請來一眾支持LGBTQ的名人宣揚平權理念：

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MV中最令人驚喜的當然是Katy Perry的參與，她穿上早前於Met Gala曾穿過的漢堡裝束，而Taylor Swift則穿上對應的薯條裝束，暗示著兩人如漢堡和薯條是不能分割的組合。兩人在一片喧鬧中慢慢走近並牽手相擁，代表彼此已冰釋前嫌，正式破冰。

兩人曾經情同姊妹（IG_swiftie.idn）

為爭舞蹈員關係決裂 Katy Perry多次示好

在Katy Perry和Taylor Swift正式割蓆前，Katy Perry已坦承兩人早有心結，而真正導致兩人決裂的導火線為兩人於2013年為爭奪演唱會舞蹈員，自此她們便展開了長達多年的罵戰。昔日的好姊妹如今卻成為敵人，不論是那一方都沒有退讓的打算。最後，Katy Perry主動踏出充滿誠意的一大步，把一封手寫信與象徵和平的橄欖枝送到Taylor Swift《Reputation》巡迴演唱會的更衣室裡。

其實在這之前，Katy Perry曾在《Thrive Global》公開向 Taylor Swift 道歉，表示想讓多年的恩怨過去，並對過去做的一切致歉，希望Taylor Swift能作出相同的回應。又表示自己十分欣賞她的才華，祝福Taylor Swift能獲得美好的未來。

Katy Perry曾把一封手寫信與象徵和平的橄欖枝送Taylor Swift，希望達成和解。（IG_taylorswift）

Katy Perry多次向Taylor Swift釋出善意，不希望兩人的關係繼續惡化。關係中作出讓步的一方未必代表軟弱。與朋友吵架，理所當然會感到生氣、委屈，伴隨的便是絕交的想法，認為朋友消失於生命中也無不妥，我再找下一個朋友便好。其實大家都心知肚命，自己都是口硬心軟，只是沒有下台階，只好為著面子裝作毫不在乎。然而，重要的朋友，值得你說一句對不起。爭吵過後才明白，儘管你們會為多蠢的事爭吵，也不願生命中少了你的陪伴。