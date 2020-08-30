【認識乳房】美國媽媽出書重塑乳房定位　探討隆胸乳腺癌議題

弗洛倫斯是兩個孩子的媽媽，也是一名科學記者。14年前，她看到一篇報導，科學家在人類母乳裡，發現了工業化學物質。當時正在哺乳期的她，震驚了，便以自己為實驗樣本，把乳汁送到德國去檢測，發現自己乳汁中阻燃劑（一種使塑料難以燃燒的添加劑）的含量遠遠高於預期，同時還含有其他化學物質。 原來乳房不僅是性器官，還聯結了我們和周圍的生態系統。於是，弗洛倫斯決定探訪美國各個科研機構，搞清楚乳房和人類、乳房和自然的關係。5年後，《乳房：一段自然與非自然的歷史》出版了。

乳房的秘密

為了寳寳的健康， 我去了化驗自己的乳汁



Q：一条 | A：弗洛倫斯·威廉姆斯（Florence Williams）



Q：你是從什麼時候開始關注乳房？

A：其實我一直都很擔心我自己的乳房健康，我的祖母、外祖母，全都因為乳腺癌切除了乳房，祖母得乳腺癌去世的時候，我甚至還沒有出生。 但真正讓我開始做這個調查，是因為2005年我看到一篇報導，科學家在陸地和海洋動物的組織，還有人類母乳裡發現了工業化學物質，化學毒素正在人類的母乳裡累積。 當時我正在用母乳哺乳我的小女兒，我會想，母乳喂養是健康的嗎？我把什麼毒素傳給了我的小孩？乳房裡的毒素會對母親有什麼影響？從那時候開始，作為科學記者，我決定搞清楚，我們的乳房裡到底有什麼。

當時我正在用母乳哺乳我的小女兒，我會想，母乳喂養是健康的嗎？我把什麼毒素傳給了我的小孩？（一条提供）

Q： 你是如何檢測你乳汁裡的毒素的？

A：我把自己的乳汁送到德國一個機構去測試。測驗結果一項項出來，我體內的阻燃劑分量是歐洲婦女體內的十幾倍，我同時還測了自己的乳汁裡的其他化學物質，包括高氯酸鹽（航空燃料）的成分，結果發現全都是正值。 我一直覺得自己活得很健康，不吸煙、購買有機食物、經常鍛煉，但我到現在才明白，我們身體的薄膜是可以滲透的，它們會把周遭世界的好壞事物都傳給我們，實在讓人心驚。

Q ：看到報導後，你有考慮過人工餵養嗎？

A：在做檢測的那段時間，周圍的任何東西都能引發我的聯想，灰塵、家具、空氣，這些是否都已經通過我進入到兒子和女兒的體內？如果是女兒，她是否會傳給她的下一代？ 乳房本身的特性就是高脂肪、高蛋白，會吸收重金屬及其他污染物，乳汁就像反映我們工業生活的一面鏡子。母乳本身是好的，因為它會提供嬰兒所需要的一切營養素，但除此外可能還會有其他元素：汞、鉛、苯、DDT（殺蟲劑的一種）、三氯乙烯、高氯鹽酸…… 一個媽媽的乳汁可以說明一個人幾十年的飲食習慣，所住過的地方，甚至是家具的款式。我從未後悔自己哺乳，但我覺得每個人都可以有自己的選擇。

現時乳腺癌在中國有增長的趨勢，以下7個步驟的自我檢測，可以讓你及早發現問題↓↓↓

為什麼男人對乳房如此迷戀 ?



Q：在書中，你研究了乳房的進化歷史，請簡單介紹一下。

A：在我成為媽媽之前，我沒有想到乳房會變得如此神奇，它是一個隨著年齡不斷變化的人體器官，跟女性雌激素緊密聯繫。 對大部分人而言，哺乳根本不是重點，女性乳房的大部分時間是為了美而存在。男人對於女性豐滿乳房感興趣，將它作為女性魅力的標誌。中世紀法王亨利二世因為喜歡一位情婦，甚至用她的乳房為原型，做了一款玻璃酒杯。 2008年我去新西蘭，專程拜訪乳房研究專家巴納比·狄克遜（Barnaby Dixson），他認為，乳房之所以進化出來，是對可能的配偶發出信號，並且顯示出配偶的價值、青春、健康和生育能力。一項實驗證明，男性的眼睛在看一個圖像不到200毫秒，就會把焦點放在女人的乳房上。古代男女在選擇配偶時，年輕和繁殖力是重要的特性，乳房是顯而易見的性信號。所以在遠古時代，胸部較大的女性配偶最多，或者優先和最優秀的男人交配，於是這項特徵代代相傳。

見過整形醫生 , 我差一點動了隆胸的念頭



Q：在美國，人們如何看待胸部的大小問題？

A：我的胸部在美國人裡不算大，只是B+，但我對它們很滿意。在美國文化裏大胸意味著更多關注。我周圍的大胸朋友們告訴我，帶著一對大胸出門就好像胸口掛了兩個霓虹燈招牌，吸引著男女老少各種眼光。 美國的大胸文化可以追溯到二戰時期。當戰爭結束後，美國大兵們放下武器回鄉就業，他們對女性的要求開始變得更加物化，女性要性感，最好不要出去工作。荷里活黃金時期打造了兩顆巨星，烈打希和芙和瑪麗蓮夢露，幾乎是半個世紀的性感標準，她們就是最好的代表。 不過另一項實驗表明，不是所有男生都喜歡誇張效果的胸部，不少男生還是更喜歡中等尺寸或者更小尺寸的胸部。在現在的美國，大胸部差不多是上幾代人的選擇，小胸反而更加時髦。

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Q ：聽說你還訪問了隆胸診所？醫生怎麼給你診斷的？

A：寫書的時候我對“乳房加工”產生了好奇，於是跑到隆乳手術的發源地，美國休斯敦去尋找答案。 我先去的是希拉維諾醫師（Dr. Michael Ciaravino）的診所，他是德州著名的隆胸醫師，每年經過他手上的胸部就有800多對，病人們都親暱地稱他“希醫生” 。 我對自己的乳房很有自信，希醫生拿出小捲尺測量了我的乳房，隨後又用3D模擬影像機進行拍攝，模擬出我豐胸之後的效果。他建議我用矽膠填充物，剛好能填滿我的乳頭上方的傾斜處，從B罩杯變成C罩杯。雖然我對我的胸部沒有不滿，但看到模擬影像中的完美曲線，差點也有了隆胸的衝動。

Q：你採訪了世界上第一位矽膠隆胸的女性？她近況如何？

A：我在休斯頓東邊的一個小城，找到了蒂米·瓊·林賽（Timmie Jean Lindsey），她在29歲的時候成為第一批胸部矽膠填充的對象，成功將胸部從A/B罩杯升為C杯。 她做手術的原因，只是因為醫生承諾她做另外一項耳廓整形手術，才答應被應徵做了乳房填充。作為早期手術的患者，79歲的她身體比我想的要健康，而且子孫滿堂。 蒂米是幸運的，因為早期的材料原因，在第一批隆乳的人裡面，大約有40%的人乳房喪失了感覺。1992年，美國食品藥品管理局對矽膠填充物發布了暫停使用的禁令，除非是進行乳腺癌術後修復。

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家人因為乳腺癌去世, 我得病的機率有多大 ?



Q：為什麼我們會得乳腺癌？

A：乳腺癌雖然自古以來就有，但到了近幾十年才持續攀高。乳腺癌的全球發病率自1940年代以來開始成倍增長，而且還在繼續上升。在全球，每年有100萬婦女診斷出乳腺癌。我們使用的激素和藥物裡的黃體酮都是造成乳房癌變的因素，現代女性生育時間推遲也是一個重要因素。可怕的是，美國和荷蘭婦女乳腺癌比例最高，日本最低，而中國罹患乳腺癌的發病年齡平均比北美要早10年。 罹患乳腺癌最主要的因素是年齡和家族病史。癌細胞要起作用，必須要經過2個過程：促進細胞成長，抑制細胞死亡。我們體內控制這些程序的基因，分別是「致癌基因」和「腫瘤抑制基因」。擁有突變乳腺癌基因BRCA1和BRCA2的人，約有8成會罹患乳腺癌。

可怕的是，美國和荷蘭婦女乳腺癌比例最高，日本最低，而中國罹患乳腺癌的發病年齡平均比北美要早10年。（一条提供）

我的兩個祖母都患有乳腺癌。外婆的乳房切除非常明顯，印像中她的衣服下面有一大塊缺口。當我查到我的曾祖母也是乳腺癌去世的時候，我立馬直奔遺傳諮詢師那裡去，想知道如果我繼承了BRCA基因的突變，會有多少癌變的機率。 答案是：80%罹患乳腺癌的機率、45%罹患卵巢癌的機率。根據評估模型，我有19.8%的得病風險，工作人員告訴我如果風險到了20%，醫生會建議我做積極篩查，每半年做一次乳房X光攝片和乳房磁共振照影。而在此之前，我只能靜靜等待。

Q：男人也會得乳腺癌嗎？

A：2007年，39歲的帕坦左乳被診斷出有腫瘤，做了部分切除和8次化療，接著他發生了性腺衰竭。我在網上聯繫到了帕坦，「我從不知道男人也會得乳腺癌，」他告訴我，「我不吸煙不喝酒，喜歡當背包客也是童子軍，我家族也沒有乳腺癌的病史。」 帕坦來自北卡羅來納州一個叫「列尊營」的海軍陸戰隊基地，上世紀80年代，營地的水源遭受了化學污染，水里的三氯乙烯含量達到了1600ppb，是飲用標準的320倍。帕坦成為了當地第一例男性乳腺癌案例。儘管如此，男性得病的概率依然非常小，每出現100個乳腺癌女病患，才會出現一個男性乳腺癌患者。

一項實驗證明，男性的眼睛在看一個圖像不到200毫秒，就會把焦點放在女人的乳房上。（一条提供）

Q：我們該怎樣保護自己的下一代遠離乳房疾病？

A：美國乳房基金會2007年的報告說，如果女孩的青春期可以延遲一年，就能防止數千例乳腺癌。過度的雌激素和性早熟，帶來了過早的胸部發育。科學家在小白鼠身上做了實驗，青春期前攝入雙酚A的老鼠，長出更多的乳腺腫瘤。 為了進一步弄清楚我和小女兒身體裡的毒素，我請來了環境工作小組的「毒物分析師「桑雅·倫德（Sonya Lunder），幫我們做一個排毒實驗： 前三天，我們做正常的美國人，吃披薩，用超市買的沐浴液。隔一周後，我排毒三天，吃素、避開塑料製品，盡量不開車，然後把我排毒前後的尿液送到機構化驗。 從檢驗結果看，我體內的雙酚A下降了85%，其他元素也低了2-3倍！這說明一些行動是有效的。

雖然我們無法離開工業製品的世界，但弗洛倫斯的建議是：

1. 盡量買有機食物 2. 控制好孩子的體重 3. 減少罐裝飲料和食物 4. 使用無香味的護膚產品 5. 減少臥室晚上的燈光 6. 以及時刻保持家裡良好的通風

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乳腺癌小常識



根據2017年的數據，中國乳腺癌的發病率為30-60（例）/10萬左右，中國乳腺癌發病率每年的增長率遠遠超過了全球的平均增速。乳腺癌患者在中國的平均發病年齡為45-55歲，最年輕的乳腺癌患者甚至小於20歲。小編採訪了乳腺專家胡震教授，諮詢了我們最關心的乳房健康問題。

Q：一条 | A：胡震

Q：乳腺癌在中國是否有一個增長的趨勢？

A：確實如此，目前中國的乳腺癌發病率與西方發達國家相比還比較低，只有其1/2～1/3，但相比於近年來西方發達國家乳腺癌的發病率不升反降，中國乳腺癌發病率每年的增長率是非常高的，遠遠超過了全球的平均增速。

Q：乳腺癌是怎麼引起的？

A：任何惡性腫瘤都是由內因和外因兩方面的原因引起的。內因一般是指遺傳因素，而外因則是指環境因素。 醫學界普遍認同的乳腺癌危險因素及其致病的機理包括：生殖因素、激素因素、遺傳因素、營養和生活方式因素以及其它因素。

Q：母親如果親自哺乳嬰兒，她得乳房疾病的機率是更高還是更低？

A：有研究表明，母乳喂養會降低乳腺癌的發病率，泌乳可以誘發獨特的激素分泌模式，降低雌激素等促進乳腺癌發生激素的水平，從而達到預防乳腺癌發生的作用。

Q：乳腺癌是怎麼診斷的呢？早期有沒有辦法排查？

A：一般建議40歲開始進行定期的乳腺篩查，常規應用的檢查方法以鉬靶為主。

Q：乳腺癌有沒有一些自檢的小方法，讓我們能及早發現問題?

A：目前自檢的作用是有爭議的，更重要的是定期的乳腺篩查和早期診斷。乳腺癌的「確診」一定要靠病變組織的活檢和病理學檢查後才能確診。

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插畫：Lanski

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