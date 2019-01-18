【首飾設計】「大夫」為客人訂製私處、乳房飾物　記錄當下的身體

五年裏，設計師周易傾聽人們講述自己身體不同部位的故事和經歷：手踭、肚臍、腳掌、半張臉，孩子剛剛會握的小手、吃過很多美食的嘴巴…她用石膏或樹脂倒模，把這些身體部位做成等比大小的首飾或擺件，成為獨一無二的禮物，永久保留。 因為製作過程特別像看病，製模用的都是醫學用材料，她索性將自己的工作室起名「身體記憶診所」。聽了太多千奇百怪的人生故事，她希望有一天能做一個身體記憶的博物館，把這些身體故事分享給更多的人。

聽了太多千奇百怪的人生故事，她希望有一天能做一個身體記憶的博物館，把這些身體故事分享給更多的人。（一条提供）

身體的每個部分都有記憶，我想把這一刻的你自己，用一個實物的形式記錄下來，然後永久保留。 周易

【身體記憶診所】

戴着自己器官形狀的首飾，會不會有一種既熟悉又詭異的感覺？

按圖看看身體記憶診所到底是怎樣一回事▼

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來診所的病人都有他們不同的故事，一個當了5年記者的女生，希望周大夫為她做一張自己嘴的石膏模。她在病例上這樣寫道：「這張嘴給了我工作，但也時常受傷發炎，親過愛人的臉，也留下了很多回憶。為了回憶，也為了忘記，嘴巴是我最多回憶的身體器官。」周大夫說，自己開這間小診所的目的，就是希望可以幫助他們留住自己身上最有紀念意義的部分。

周大夫的處女作就是她自己的一對胸。幾年前，周易在英國學產品設計時就經常擺弄一些類似矽膠和石膏翻模的材料。臨畢業時，她想着要送給朋友一些驚世駭俗的禮物，於是就把這對軟軟的矽膠假胸，送給了一個要好的男同學。回到國內，周易時常拿自己做的鼻子、耳朵、手指參加一些小展覽，這些小玩意總是被一搶而空。

幫助病人把自己的身體部位做成等比大小的首飾或擺件物的過程其實很簡單，按圖看看製作流程▼

最開始，她只是幫周圍的朋友定做一些身體部分的小首飾。一次，一個朋友對她說，「你這個過程特別像看病，而且每次翻模用的都是石膏、繃帶這些醫用材料，你這應該就是一間診所啊！」 這間診所就這麼開起來了。周易叫自己做「遊醫」，她的診所並不只局限在北京。大多數時候，只要背上一個藥箱，帶一面流動紅旗就能出診了。旗子掛到哪兒，診所就開在哪兒。

這幾年，周易和她的流動診所在地球的各個角落奔走，被人們的身體故事打動。她說，希望未來可以把這些故事攢起來，開一間「身體記憶博物館」，讓更多人看到其他人的故事。

矽膠假胸、鼻子、耳朵、手指……按圖看看周大夫的其它身體作品及她的工作環境▼

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你最想把身體的哪個部位保存記錄下來？

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