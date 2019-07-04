英國選美需交素顏照？新增Make Up Free環節　赤裸審視對美的定義

49名香港小姐參選佳麗已從143名參賽者中脫穎而出，並於3/7參與複選面試，其後的步驟不外乎都是佳麗們將自己打扮得花招枝展、完美妝容，爭奪決賽的席位、決賽時進行問答和泳裝等環節，由評判選出美貌與智慧並重的港姐。香港小姐的誕生程序幾乎年年如是。 不過今時今日，完美的妝容、纖瘦的體態、「完美」的身材，似乎已追不上大眾對「美」的定義？英格蘭小姐選美大賽今年就進行了一項大革新，首次要求參選佳麗提交素顏照，重新與大眾審視自然美。

今屆英格蘭小姐將新增Make Up Free環節；候選佳麗：Domenique。(domenique.fragale@Instagram)

英格蘭小姐需交素顏照

今屆英格蘭小姐決賽將於2019年7月底舉行，不過，跟過往的賽制與別不同，今屆將會新增Make Up Free（全素顏）環節。參賽者需先向大會提交一張穿著黑色背心上衣和牛仔褲，同時完全沒有化妝、P圖、濾鏡的素顏照。此舉動並不是希望找出素顏與化妝後沒太大差別的佳麗，而是希望找出對素顏也同樣有自信的女生，同時糾正過度化妝的風氣。

參選佳麗需向大會提交一張完全沒有化妝、P圖、濾鏡的素顏照；候選佳麗：Rebecca。(rebeccagormleyx@Instagram)

重新向大眾宣告美的標準

英格蘭小姐大會負責人Angie Beasley指出在過往多屆面試參賽者時，看到許多女生都化上厚厚的妝容，包括假睫毛、紋眉等，甚至記得有年僅19歲的參賽者注射過Botox。同時，根據英國《每日電訊報》的報導，Angie Beasley指這一切倒模一樣的審美觀只是一直以來社交媒體、電視帶來的錯覺，故希望藉Make Up Free環節鼓勵女生們減少化妝，接受那個並不完美、也是最真實的自己：「希望告訴所有女生，要進入我們的比賽並不需要Botox、假睫毛、紋眉這些不切實際的美容標準。」

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然而，社會上對於「美」的定義已不再局限於只有一種，當品牌開始沿用大碼和白蝕模特兒、拒絕執相修飾橙皮紋和疤痕，代表大眾也正為「美麗」重塑定義。

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30名印度小姐佳麗撞樣之事成熱話

本年度的印度小姐選美比賽正正是一個好例子，印度一向標榜擁有白皙皮膚的女生才是主流美，甚至更會認為白皙皮膚的人比小麥膚色的人更為優秀。但當大會於《印度時報》刊登了30名擁白皙皮膚的候選佳麗照片，卻引來熱烈討論，由於佳麗們的髮型與膚色幾乎一式一樣，於是當出現於同一頁廣告中便讓網民紛紛戲言，《每日郵報》複述了網民的留言：「這張照片怎麼了？」、「根本就是同一個人。」、「這太白了！」等語句，更似是顛覆了過往對美的執著。

由此可見，比起以前大眾已開始嘗試接受不同的美，或許未能真正面對不完美的只有自己。去年，韓國一名YouTuber Lina Bae就親身透過YouTube一條影片，為素顏臉孔化妝到後來於鏡頭前卸下妝容，赤裸裸的面對自己，同時分享個人經歷。

韓國YouTuber Lina Bae透過YouTube赤裸面對自己並分享個人經歷，希望更多女生能夠擺脫化妝品的束縛。（배리나Lina bae@YouTube截圖）

韓國YouTuber以自身示範：即使不漂亮，也沒關係

21歲的她指出自己從來不敢素顏出門，每天需要兩小時化妝，即使到家樓下的超市買東西、出門短短一小時也要先化妝，亦會為了有更多時間化妝而縮短吃飯睡覺的時間。

她解釋指：「如果我沒有化妝，我會對自己沒信心，覺得有人會注視我，令我覺得很尷尬。」但當她看到比她年紀少的女生也極在意與擔心外表，她決定走出來，更在影片結尾向女生宣告「即使不漂亮，也沒關係」的訊息，希望更多女生能夠擺脫化妝品的束縛。

YouTuber的親身示範無疑是能夠起帶頭作用，但始終只能涉及到小眾用戶；反觀今屆英格蘭小姐選美比賽，大會為向外界推動「接受自然美」的概念而首次新增Make Up Free環節，敢在公開的年度盛事中有此行動實屬進步，未知香港小姐什麼時候才能進步至此？

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（資料來源：《每日電訊報》,《每日郵報》, 美國有線電視新聞網）