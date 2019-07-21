【另類打卡】韓國流行「就地取框」拍攝法　靠景物修飾不完美身形

遇到懾人景色，難免會想拍照凝住當刻的美景，尤其是到異國旅行。不過，如果想讓照片更特別，或可參考現時韓國流行的拍攝方法，利用各類型的「框」豐富構圖，絕對是簡單又易學。

利用鐵路門窗

連同門窗拍攝風景可更能帶出故事感。(and.olphin@Instagram)

以往在旅行乘鐵路的過程中，最常會拍攝窗外的風景，但又有否試過連同門窗拍攝？比起直接拍攝窗外景色，連同門窗拍攝沿途風景的方法除了豐富構圖，也能拍出故事感。拍攝風景以外，背影也可以入鏡，日後回望照片，更會憶起當時在車廂的回憶呢。

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借助四周的「框」

利用大自然環境成為「框」，wide shot拍攝令人像變細，有對比下便有修身之效，更是豐富構圖的方法。(eom_ha_na@Instagram)

如果平日喜歡入鏡，享受在風景前拍照，甚至與伴侶、朋友合照的話，便需要像韓國女生一樣借助環境四周的框了！將建築物、山洞口、隧道口等直接當成框架，並利用相機度位（框架盡量置中），然後直接站到建築物的出入口位置拍照，不單豐富構圖，更可借助景物與人的比例，造成人較纖細的視覺（錯覺）效果。拍攝情侶照的話，這種「窺探式」的拍攝方法，一來不會過「閃」，二來照片看起來更有故事性。

溫馨提示，裝作隨意的側身或背影，比正面拍攝效果更佳，亦更顯瘦。

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手機當「道具」

利用手機當「道具」，也是一個簡易的拍攝方法。(and.olphin@Instagram)

想要讓風景照更特別，也需要「道具」幫忙！所說的道具並不再是借助手上的食物（這樣的話，反而會讓食物變成主體影像，而風景則變成配角。）這時候，利用每個人都必定會有的「手機」幫忙（大前提是你需具有另一部拍攝器材），首先開啟手機內的相機程式，然後放到構圖的中間，便能夠拍出如畫中畫的影像，讓每張照片變得獨一無二，不會拍成如明信片一樣。