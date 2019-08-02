【廢話】麥浚龍謝安琪MV大打出手：吵架與Angry Sex能增進感情？

繼《黑盒》MV後，麥浚龍與謝安琪又再推出長達17分33秒的MV，有如微電影一般。《廢話》MV一如既往，為歌詞補上缺頁；不同的是，他倆在MV中大打出手，鼻血直流。言語不行，便訴諸「武力」，原來愛情也可這樣血腥。 董折（Juno飾）與浦銘心（謝安琪飾）的故事說了一年之久，由青春盛放說到泡在浴缸裏的「人妻藝術」，故事與歌曲並不跟序，歌迷似拼圖般把他們不浪漫的「貼地」香港愛情故事湊在一起。

與老情人廢話連篇，甚至「大打出手」都是奢侈？

《廢話》MV早就以濃縮版的廣告推出，但當中沒有收錄的，就是Juno與謝安琪大打出手的場景，二人「翻來覆去」，拳打腳踢，頭破血流，原來愛情可以這樣血腥？

《廢話》是首不浪漫的情歌，說與過氣情人一起對抗過世界的荒謬後，卻敵不過日常。即使是廢話連篇，是罵是呵，是「你好嗎」或「吃飯了沒有」，或打或罵，都不要緊，只求昔日情還在，大家尚有心思互相消磨，對比起相對無言或視而不見，不也是一種奢侈嗎？

吵架與做愛一樣，能維繫感情？

董折回家後，便清空空間以待大打出手，二人摟在一起，卻拳拳到肉。直到董折的老闆來電：「在搞野嗎？」董折答：「差唔多啦！」翻查資料，原來生氣與性愛真可有關係，根據健康資訊網站《Heathline》的文章，有一種性愛叫「Angry Sex」。

根據心理學家Janet Brito的解說，那是一種方式去暫時紓緩二人緊張的關係。她解說：「當人找不到適當的說話的時間，情緒複雜難當，Angry Sex也是一種表達的方式，也可會因此與伴侶重修舊好。」MV中所表現的，比起是家暴，筆者更覺那是一種意象，象徵二人走到某個絕望關頭，在對方身上苛求不能，怒火中燒。

*下圖看他們如何大打出手：

親密行為對關係有益，這無用多說，但原來伴侶間的磨擦，也能理順關係上不平的東西，比親密行為更能解決深層次的問題。根據《衛報》的報導，《紐約時報》暢銷書《開口就說對話（Crucial Conversation）》的作者 Joseph Grenny指出「有效地」吵架的情侶比起避而不談的情侶，更快樂。他補充，很多人總以為避開敏感的話題，就是對彼此的關係有益。我們不想打開天窗說亮話，就是因為害怕說出來的後果，不過不說其實也有後果，會令彼此沒那麼親密、損害了信任與聯繫。

資料來源：The Guardian, Healthline