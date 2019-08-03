The Rock最強前世情人　IG搞鬼湊女日常：女兒那是胸肌而不是……

誰說《狂野時速（Fast & Furious）》是男人的浪漫？自2001年開拍到現在，《狂野時速》已推出8套電影，最新一集《狂野時速：雙雄聯盟（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》更由「The Rock」Dwayne Johnson、Jason Statham兩大動作男星，以及有傳或是新一代貓女的Vanessa Kirby當女主角，筆者身邊不少友人大喊期待！ 在電影中，除了一貫少不了的「飛車」與動作場面，「The Rock」更學美國隊長徒手以雙臂拉住飛機，最令人窩心的相信便是他與戲中女兒的互動，相信就如飾演自己日常，因為他有三個女兒，是荷里活有名的「最強前世情人」！

他寫道：「這是其中一個原因，我這樣珍惜我的假期。」（therock@instagram）

強勁臂彎不敵可愛女兒：她笑我便跟着笑了

雖然The Rock是荷里活大忙人，新作不斷，個人Instagram除了分享拍攝花絮、宣傳片與建身日常外，就是大放與女兒的「閃光彈」。他與前妻Dany Garcia有一個女兒Simone，於今年高中畢業；另外與Lauren Hashian育有兩位小女兒，3歲的Jasmine與1歲的Tiana。

雖然The Rock非常健碩，但鐵漢柔情，不時記下女兒可愛片段，父愛滿瀉。其中一篇他記下女兒問他拿水喝，卻頑皮地一而再，再而三地把水倒掉。他裝作生氣，可一見女兒微笑，他便微笑了。她大笑，他更是笑得厲害，直到所有水都倒掉了。他寫道：「這是其中一個原因，我這樣珍惜我的假期。」

另外一則他又記下，就在出門工作前，女兒卻堅持要在他臉上畫東西，他解說因為時間趕急，不能陪伴玩耍，可女兒卻使出絕招，他寫道：「她睜着像她媽媽一樣的大眼睛，望着我跟我說：『但是我要在你上班前幫你畫。』我便說好吧。即使生活如此忙碌，但這其實都是我生命中最愛的東西。」對着女兒，The Rock可以說是完全沒有「抵抗力」！

＊更多「湊女日常」：

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他出席畢業典禮，更在Instagram上上載相片，指為女兒感到非常驕傲，更指有一更她不會再推開自己強而有力的臂彎與接吻。（therock@instagram）

荷里活大忙人不忘陪伴大女兒：有天你不會再推開我！

對家中的「小不點」固然是寵愛有加，他與前妻的大女兒Simone有關係也很好。於今年三月，Simone高中畢業，即將升讀大學。他出席畢業典禮，更在Instagram上上載相片，指為女兒感到非常驕傲，更指有一更她不會再推開自己強而有力的臂彎與接吻。

資料來源：People, DailyMail