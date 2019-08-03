鍾舒漫曾愛到沒了自己　原諒昔日情傷：裂痕出現不代表世界末日

鍾舒漫（Sherman）在歌曲《從不信自己》中道：「從不信自己將腐化／相信自己會無限」，大抵這句歌詞也是筆者與她做畢訪問後，用來形容她的最佳一句。 23歲出道的鍾舒漫，歷過迷失，只懂盲目迎合的階段。直至走到現時35歲，她才直言：「以前想做某些事情，但會受不同事所影響；去到今日，我覺得所有事情都來得瀟灑和自由多了。」堅持在慢歌當道的年代唱快歌、沒有因年齡而隨便找個對象。今時今日的鍾舒漫，無論於工作、愛情各方面都忠於自己，相信自己的選擇。

鍾舒漫（Sherman）出道多年來經歷迷失，但仍然堅持相信自己。（鄧倩螢攝）

皮膚白才等於心地好？黑又如何？

鍾舒漫除了跳唱歌手形象讓人深刻，大概其健康膚色也是她的標誌之一。即使社會大眾擁有「白就是美」的既定概念、曾經因為膚色問題而被身邊人開玩笑，但她卻笑指自己會倒轉頭跟他們一起開玩笑，更坦言：「我從來都唔會厭棄自己黑，但有否想白一些？有的！例如經常都會使用美白面膜、食美白營養補充品，希望能夠輕微變亮麗一點，但始終還是喜歡健康膚色的感覺。」

當人人都在推銷美白再美白、一白遮三醜的觀念時，鍾舒漫便曾經聯同妹妹鍾舒祺拍攝影片，以開玩笑的形式希望帶出正確做自己的價值觀，更笑言：「我們黑是否代表心地不好？黑是否有罪？我記得那條影片是早期與妹妹玩的，她把整張臉撲滿麵粉，然後問『現在我心地是否變好了？』」

兩姊妹感情好得讓旁人難以理解

鍾舒漫與鍾舒祺的感情好得互相依賴、互相照顧，每天亳無原因地聯繫對方，說說無聊事情，鍾舒漫更道：「她真的很好笑，我對了她那麼多年從來都沒有一刻悶過。」

如果只能選擇一個人在這世界一起生活，我一定會選擇妹妹。 鍾舒漫（Sherman）

鍾舒漫（Sherman）與妹妹鍾舒祺感情要好，經常都會發佈合照：

+ 2

不過，人總會長大，總有一天大家都會找到所愛，展開另一個人生階段，而妹妹鍾舒祺就率先於今年2月結婚。妹妹爬頭找到幸福，面對自己已屆35歲的適婚年齡，鍾舒漫卻表示自己從沒有擔心過，反而是爸爸媽媽比她還要擔心，更稱要介紹男生予她認識。

對於鍾舒漫（Sherman）來說，真空期可以令她認清自己，如果不知道自己需要什麼，單純想要被愛感覺，只會不停「攬炒」。（鄧倩螢攝）

我自己不會覺得沒愛情會死，但我絕對需要愛情，因為愛情會是我的動力。我的愛情經歷會給予我很多感受於音樂方面。 鍾舒漫（Sherman）

原來在相戀過程中，只有自己不愛自己

鍾舒漫的緋聞一向不多，上一段戀情完結至今已相隔4年時間。在過去多段情中，每次回復單身過後的她都不會急着為擺脫寂寞而戀愛，她道：「不是說我不需要愛情，而是我不會當愛情是我的第一位。當我拍拖時我仍是會All in（傾出所有），但並不代表沒有了「他」就等於我沒價值。真空期是一件很好的事情，因為當你不再把焦點集中於一個人，把專注力重新放回自己身上，會更清楚知道自己真正需要的是什麼。」而過往每段真空期都讓鍾舒漫憶起過去的她，只懂在一段關係中盲目付出，迎合對方。

+ 4 + 3 + 2

鍾舒漫分享過往戀愛經歷，強調自己會選擇不表達個人想法：「很多時候我都會選擇『忍』，例如是到哪裡吃飯，對方提議了一個地方，但原來你並不喜歡吃，但也會因對方喜歡而陪他，因為我不想讓對方覺得我拒絕他。」事事遷就，變相愛得沒了自己，甚至令雙方愛得疲倦乏力，也正正是一段愛情的難題：「雖然我覺得我已經做得很圓滿，盡了最大的責任，亦給予我最大的愛，但有時候有些失敗或不開心的事，我都會想我有什麼問題。」當時無論是她自己或是對方都未能交出答案，後來才覺悟那是連她自己也不懂如何愛自己：「因為太愛對方，甚至乎會為對方調整自己，調整到沒了自己。」

鍾舒漫（Sherman），直言過往不夠愛自己，往往遇到不舒服的事件都會選擇抑壓情緒。（鄧倩螢攝）

走出死胡同，誠實面對自己

現時的鍾舒漫開始面對最真實的自己，更指再也不是以前那個一味只懂抑壓情緒的自己，遇上問題會適時提出，那怕是讓關係出現裂痕與傷害：「首先要視乎對方做了什麼，我覺得原諒是非常需要存在於一段關係當中。」「裂痕出現並不代表世界末日，有時裂痕的出現反而告訴你和對方有什麼要去修補，只是看你怎麼去面對，所以裂痕是令雙方變得更好的機會。」

今日如果你問我是否Ready（接受新戀情），我覺得我自己是Ready的，因為我不再是以前的那個自己。 鍾舒漫（Sherman）

仍然相信，才會有希望

走出死胡同過後，卻學懂誠實與自己相處。鍾舒漫直言不會擔心將來找不到幸福：「我覺得每個人應該對自己的幸福有信心，不可以這麼負面，你要知道幸福是會跟着你的，幸福才會跟着你。」至於那個對象是什麼人？鍾舒漫卻表示內在是最重要的因素，即使是微胖身形、長得不帥，她都能接受，更笑着分享希望能夠找到一個男生好像妹妹一樣：「雖然這樣說很奇怪，但因為我和妹妹一起真的很開心，我想有人和我妹妹一樣這麼有趣；除了我妹妹，我希望有個男生可以令我將家裹的一面展現出來。」即使未知何時才會遇到那個「他」的出現，但堅定相信才是最重要的一件事。

現時的鍾舒漫（Sherman），卻認清自己的所需，並相信自己一定會得到幸福。（鄧倩螢攝）

讓更多人接受快歌就如與別人建立關係一樣：要花時間深入了解

道理放諸於工作上同樣適用，自小受黑人音樂文化所影響的鍾舒漫鍾情於跳舞快歌，但出道至今最令人有印象的作品大抵是《給自己的信》、《好好擁抱》這類型的慢歌；即使如此，她仍堅持主打跳舞快歌，亦相信如同平日建立人際關係一樣，總不能歷經一次失敗過後就認定以後同樣失敗：「就如建立關係時總需要和那人多吃幾次飯、多談天，讓人明白你與正在做的事情，故絕不會是只有一剎那的時間。」

縱然鍾舒漫承認在當中的過程有迷失過，但人總要在迷失過後才會變得更清晰、更好的自己。最後成功與否，大抵從來都沒答案，只要一直相信便是了。工作、戀愛如是，做人也應如是，能夠阻止自己掉入谷底的，大概也就只有自己。