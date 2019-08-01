【澳門好去處】記者親試好評如潮Cafe　來一趟免中伏放空心靈之旅

要忙裡偷閒，好好放鬆一下緊繃的心情，絕非一件易事，於是許多人都會選擇離開香港喘口氣，到距離較近的深圳一日遊；不過，距離近的地方又豈會只得深圳？澳門絕對也是一個不錯的選擇。 除熱門旅遊地方，澳門近年來也開設了不少不同風格的Cafe。充滿濃郁咖啡香氣的Cafe，固然是讓心情放空的好去處，不過在云云Cafe之中又應該如何選擇？ 攝影：黃舒慧

充滿濃郁咖啡香氣的Cafe，絕對是讓心情放空的好去處。（黃舒慧攝）

早前，筆者就走了一趟澳門一日遊，除了到訪Hello Kitty主題展外，最大的目標還是希望到Cafe好好放鬆一下。Cafe的環境裝潢固然重要，但食物水準同樣重要！要是坐在一間虛有其表的Cafe，未免也大掃雅興。故於出發澳門前，筆者就已先詢問過澳門友人，聽從介紹下再上網查看食評與Blogger的遊記，於是便決定跟着覓食了！不過事前也沒抱太高的期望，但當天到達與品嚐招牌食物過後，竟然完全符合食物與環境兩者兼備的需求。

如果你接下來都會到訪澳門，又想減少「中伏」的機會，或也能到以下的Cafe，享受美食之餘放空心靈。

文青格調、白色與木系裝潢：Common Room

「Common Room」以純白與木系的裝潢，打造清新舒適的感覺。（黃舒慧攝）

看到網上有評價指「Common Room」是文青必到的打卡Cafe，故本來也擔心會否店內會否堆滿打卡的人潮？幸好，當天平日下午時份到達Cafe，只有少數的食客，如假日來訪到話，或需要選擇上午時間避開人潮。

當天的點了店內的其中一道招牌食物---煙三文魚班尼迪蛋。印象中班尼迪蛋都是比較膩，每次點了這個菜式都吃不下其他食物，但出奇的是煙三文魚正好中和了鹹味與油膩感。

店鋪樓高兩層，門口位置設有落地玻璃，其他位置則採用半玻璃牆設計，透光度十足！加上純白與木系的裝潢打造出清新舒適的感覺，坐在那兒品嚐一杯咖啡確是寧舍寫意。

地址：澳門新橋（三盞燈／白鴿巢）柯利維喇街47D號

+ 6 + 5 + 4

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分隔多個區域、空間感極大：M2 Kitchen

「M2 Kitchen」分隔出多個區域，包括室內用餐區、室外庭園以及露台區域。（黃舒慧攝）

「M2 Kitchen」是位於商場內，可是比起其他Cafe，鋪位面積卻來得大也具空間感。店鋪裝潢傾向田園格調，分隔出多個區域，包括室內用餐區、室外庭園以及露台區域。值得一提的是室外庭園的裝潢帶有一種古色古香的感覺，而露台區則垂吊着密麻麻的花束；坐在木椅上品嚐咖啡與食物，感覺十分悠閒！不過礙於當天到訪時天氣實在太熱，故還是坐在室內用餐區比較舒服。

這裡的食物選擇方面相當多元化，有西式主菜、咖啡、甜品類，亦有一些由傳統澳門菜改造的創新料理。而當天筆者則選擇了侍應推介的地中海三文魚塔塔、香蕉奧利奧巧克力窩夫。

雖然味道沒什麼大驚喜，但賣相的確是非常精緻，溫馨提示大家可於甜品類食物時，先詢問一下侍應當天甜品師傅是否在場，如甜品師傅當日駐場的話，可額外要求以巧克力醬在碟上畫上字句與圖畫，十分適合慶祝之用！

地址：澳門荷蘭園大馬路88B-90C號海濤商場3樓G,H,I號舖

+ 7 + 6 + 5

高級感覺、創新口味食物：Common Table

「Common Table」食物選擇多，而且早餐由早上八時開店提供至下午五時，十分吸引。（黃舒慧攝）

深色木系與具有仿樹枝裝潢的「Common Table」，像是有種高級餐廳的格調，而食物價格亦算是正常的價位，而且不同時段都會提供不同種類的食物，例如早餐就由早上八時開店提供至下午五時，日間大部分時間都有供應，十分吸引。

當天到訪時已屬傍晚時份，故未能嘗試到店鋪的全日早餐。不過，還是選擇了店鋪的招牌烘焙食物--- 蛋糕和每天早上新鮮製作的麵包。

蛋糕與麵包款式選擇眾多，而且口味夠創新！當天店鋪經理介紹一款名為「回憶盒子」的蛋糕，光聽名字已有一定程度的吸引力，但還不及它的味道吸引，經詢問過後得知是「辣味」的，於是決定一試，看看味道會否如想像中一樣！一放進口內，先會品嚐到雲呢拿與藍莓醬的甜味，其後再會滲出紅辣椒味道，口感豐富而且帶驚喜，絕對值得一試！

地址：澳門氹仔舊城區基馬拉斯大馬路349-365號濠庭都會地面鋪A