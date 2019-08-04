【荷蘭式生活】無所事事哲學：百無聊賴不是罪　放慢腳步得到更多

在香港，生活忙碌，很多人有古怪嚐好：上班。不論是惡劣天氣，樹倒山搖，還是社會運動影響交通暢順，總有一大批市民一心只要上班。 筆者不解，定覺是心理變態，才會只想「上班下班」，或是生命可悲得沒有一件事比上班重要。既然這似是「風土病」，港人生活又極大壓力，不如學學荷蘭式、無所事事的生活態度－「Niksen」。

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「Niksen」就是沒有目的地做事

兒時學莊子的「無用之用」，放在生活上，一樣可行。按字面解釋，「Niksen」就是甚麼都不做的意思，或是做一些沒有任何用處的事。在《時代雜誌》的報導上，荷蘭一所心理治療中心的董事Carolien Hamming，專門治療客人壓力與倦怠的情況，就指出要實踐「Niksen」，可簡單如散步、發白日夢或聽聽音樂，最重要是沒有目的。

荷蘭鹿特丹大學的社會學教授Ruut Veenhoven就指出，生活的藝術就是要找出甚麼事令自己最放鬆。而無所事事、百無聊賴地浪費時間，大概沒有比這更奢侈與令人放鬆了。

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「Niksen」能減慢衰老、反提升工作效率？

這「Niksen」的哲學，於筆者而言，根本與生俱來，無需學習；但於很多人而言，這卻是罪大惡極，根本就是慵懶的藉口。不過，Carolien就指出這樣的生活態度，適當應用，可有效減壓。

柏克萊加州大學的 Eve Ekman就指出，無所事事減慢生活速度，除了可改善情緒，甚至可以強身健體，如增強抵抗力與減慢老化。另外，Ruut Veenhoven就提出，即使我們看起上來是甚麼都沒有做，但腦袋卻沒有因此而停止，因此，這段「留白」的空間往往會令人有新意念、更有創意。當回到日常工作事，也會提升效率。

至於如何實踐，《時代雜誌》與美國網站《Real Simple》就有以下建議：

資料來源：TIMES, Real Simple