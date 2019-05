【Adele離婚】重返單身仍相信愛　八句語錄讓女生「為自己而活」

文:女人迷編輯 Phoebe



Adele 在 2008 年用首張專輯《19》打開音樂之路,接著她一路從 19 歲唱到 31 歲,也從單身走入婚姻,如今再從婚姻裡走出,淬煉成更自由、更豐富的靈魂。而 2019 年 5 月 5 日是她的 31 歲生日,在 Adele 的生日過後,與你分享除了音樂以外,她曾帶給我們的八句豁達語錄。

Adele 曾在 2015 年的《衛報》採訪中表示自己認為「去愛」是學習愛最快速、也最有用的方法。雖然在上個月 Adele 已證實和結婚八年的丈夫結束婚姻關係,但我們可以從 Adele 過去的言論裡了解,不管如何,我們永遠都不會失去愛的能力,也唯有再次進入一段感情,能讓我們學習如何去愛人。

在追求身材越瘦越好、越高挑越好的演藝圈生態裡,Adele 不是典型被公認的「纖細」,起初也曾因為身材被特別「關注」。但是那又如何?她曾在接受《Sirius XM》訪問裡提到「你明明這麼獨一無二,為什麼會想要和大家看起來一樣?」倘若人有一百種,那美的定義當然也不會只有一種,別讓外貌限制你的可能!

比起他人的眼光與批評,讓自己快樂,才是你最應該在意的事。你必須理解自己絕對無法討好所有人,但你可以完全地討好自己,唯有你才最清楚怎麼做能讓自己感到開心。所以現在就放下矜持,探索並追尋能讓你感覺快樂的事物吧。

只要你願意抬頭往前看的話,有的時候生活沒有那麼難,放下過去的不如意,也形同放過自己,讓自己有能力與動力持續往前走。Adele 接受外媒《ID》採訪時,點出了許多人都知道,但不一定能做到的事。請你要相信,任何的好轉都是從自己開始的,唯有你向前走了,才會感覺生活容易許多。

面對低潮時,也許你可以不用急著擺脫負面情緒,因為它並不是永遠的。負面情緒沒有不好,你要讓自己接受它,唯有看見痛苦、面對失落、接受負面,你才有可能真正走出來,真正獲得力量繼續往前進。

隨著年紀增長,你可能會開始武裝自己,不輕易表現脆弱。但其實人都有曾經感到難過、需要支持的時候,你可以從現在起慢慢學著在信賴的人面前示弱,讓自己偶爾放鬆,讓他人溫柔承接你。也許你會發現更認識自己,也可能因為有了適時的放鬆,讓你在需要堅強時更能表現勇敢。

Adele 對自己有著充分的自信,但同時也能保持柔軟,唱出許多人曾在感情中經歷的低潮。如何拿捏自信與自傲之間的平衡是門功課,Adele 做得很好,相信你也能!

Adele 能一直自在地生活著,來自於母親的支持與陪伴。現在她也將母親的智慧分享給歌迷,與歌迷一起走過人生的每一個關卡,並在層層困難中依然活得快樂開心。如果你此刻感到徬徨,Adele 用她令人安心的嗓音告訴你:無需感到不安,你永遠只需要為自己活。

活在螢光幕、演唱會,一舉一動都受到世人矚目的 Adele 之所以一直能保持快樂,來自於對自己有著全然的理解與自信。他不怕挑戰接踵而來,只怕因為限制而不能成為自己。因為了解自己的能耐,因為看見自己的獨特,因為接受自己所有的好與不好,我們才能更加瞭然地、毫無顧忌地成為理想自己。願你帶著 Adele 的八句豁達語錄,過上只有你才能過的人生。

Adele用自己的嗓音告訴我們只需要為自己活,按下圖看更多她散發著自信光芒的美照▼▼

最後,用〈Skyfall〉與你分享,就算世界崩塌,你仍會屹立不搖地堅持著。

Let the skyfall

就讓世界塌陷吧

When it crumbles

當它崩壞的時候

We will stand tall

我們將屹立不搖

Face it all together

一起面對