【Adele離婚】重返單身仍相信愛　八句語錄讓女生「為自己而活」

有一種聲音，適合在獨處的午夜時分靜靜的聽，聽她用低沈呢喃的口氣，唱出你不為人知的內心話； 有一種聲音，適合在終於看清感情走不下去，你堅定轉身離開的時候聽，讓重重的大鼓節奏把所有傷心敲碎，而你感覺輕鬆與釋懷； 有一種聲音，適合在經歷感情起伏後，你總算學會對自己好的時候聽，聽他用精準的歌詞和渾厚的嗓音，唱得你漸漸開闊，唱得世界看似還有希望。 也有一種聲音，以上兼具。她是 Adele，她唱你的心碎、你的豁達、你的內心話。

她是 Adele，她唱你的心碎、你的豁達、你的內心話。（ Adele@Instagram）

文：女人迷編輯 Phoebe



Adele 在 2008 年用首張專輯《19》打開音樂之路，接著她一路從 19 歲唱到 31 歲，也從單身走入婚姻，如今再從婚姻裡走出，淬煉成更自由、更豐富的靈魂。而 2019 年 5 月 5 日是她的 31 歲生日，在 Adele 的生日過後，與你分享除了音樂以外，她曾帶給我們的八句豁達語錄。

雖然這很淺顯易懂，但我還是認為唯有你再次墜入愛河，你才能學習如何去愛。 It sounds obvious, but I think you only learn to love again when you fall in love again

Adele 曾在 2015 年的《衛報》採訪中表示自己認為「去愛」是學習愛最快速、也最有用的方法。雖然在上個月 Adele 已證實和結婚八年的丈夫結束婚姻關係，但我們可以從 Adele 過去的言論裡了解，不管如何，我們永遠都不會失去愛的能力，也唯有再次進入一段感情，能讓我們學習如何去愛人。

Adele 曾在 2015 年的《衛報》採訪中表示自己認為「去愛」是學習愛最快速、也最有用的方法。（ Adele@Instagram）

你明明這麼獨一無二，為什麼會想要和大家看起來一樣？ There's only one of you, so why would you want to look like everyone else?

在追求身材越瘦越好、越高挑越好的演藝圈生態裡，Adele 不是典型被公認的「纖細」，起初也曾因為身材被特別「關注」。但是那又如何？她曾在接受《Sirius XM》訪問裡提到「你明明這麼獨一無二，為什麼會想要和大家看起來一樣？」倘若人有一百種，那美的定義當然也不會只有一種，別讓外貌限制你的可能！

在追求身材越瘦越好、越高挑越好的演藝圈生態裡，Adele 不是典型被公認的「纖細」，起初也曾因為身材被特別「關注」。（ Adele@Instagram）

不論你看起來如何，首先最重要的就是讓自己快樂。 No matter what you look like, the key is to first of all be happy with yourself.

比起他人的眼光與批評，讓自己快樂，才是你最應該在意的事。你必須理解自己絕對無法討好所有人，但你可以完全地討好自己，唯有你才最清楚怎麼做能讓自己感到開心。所以現在就放下矜持，探索並追尋能讓你感覺快樂的事物吧。

現在就放下矜持，探索並追尋能讓你感覺快樂的事物吧。（ Adele@Instagram）

當你不再鑽研往事，生活會變得容易許多。 Life is so much easier when you don't hoard your past.

只要你願意抬頭往前看的話，有的時候生活沒有那麼難，放下過去的不如意，也形同放過自己，讓自己有能力與動力持續往前走。Adele 接受外媒《ID》採訪時，點出了許多人都知道，但不一定能做到的事。請你要相信，任何的好轉都是從自己開始的，唯有你向前走了，才會感覺生活容易許多。

你要相信，任何的好轉都是從自己開始的，唯有你向前走了，才會感覺生活容易許多。（ Adele@Instagram）

我不覺得悲傷是永遠的毀滅，它也可能讓人振奮和快樂。有時候你必須讓自己感到悲傷才能繼續前進。 I don't think sadness is always devastating, it can be quite uplifting and joyful as well. Sometimes you have to allow yourself to be sad in order to move forward.

面對低潮時，也許你可以不用急著擺脫負面情緒，因為它並不是永遠的。負面情緒沒有不好，你要讓自己接受它，唯有看見痛苦、面對失落、接受負面，你才有可能真正走出來，真正獲得力量繼續往前進。

唯有看見痛苦、面對失落、接受負面，你才有可能真正走出來，真正獲得力量繼續往前進。（ Adele@Instagram）

很多人都表現出很勇敢的樣子，也絕不讓自己掉一滴淚。但有時當你適時示弱，你會知道其他人感覺和你一樣難受，或是也像你那樣處理事情，你會更加認識自己。 A lot of people try to be brave and not shed a tear. Sometimes when you know someone else feels as shitty as you do, or approaches things in a certain way just like you do, it makes you feel better about yourself.

隨著年紀增長，你可能會開始武裝自己，不輕易表現脆弱。但其實人都有曾經感到難過、需要支持的時候，你可以從現在起慢慢學著在信賴的人面前示弱，讓自己偶爾放鬆，讓他人溫柔承接你。也許你會發現更認識自己，也可能因為有了適時的放鬆，讓你在需要堅強時更能表現勇敢。

隨著年紀增長，你可能會開始武裝自己，不輕易表現脆弱。（ Adele@Instagram）

我唯一懼怕的人就是自己。 The only person I'm afraid of is myself.

Adele 對自己有著充分的自信，但同時也能保持柔軟，唱出許多人曾在感情中經歷的低潮。如何拿捏自信與自傲之間的平衡是門功課，Adele 做得很好，相信你也能！

我從來不曾對我的外表，或我想把自己活成什麼樣子感到不安。我媽媽告訴我，永遠只需要為自己努力，而不是為別人。 I have never been insecure, ever, about how I look, about what I want to do with myself. My mum told me to only ever do things for myself, not for others.

Adele 能一直自在地生活著，來自於母親的支持與陪伴。現在她也將母親的智慧分享給歌迷，與歌迷一起走過人生的每一個關卡，並在層層困難中依然活得快樂開心。如果你此刻感到徬徨，Adele 用她令人安心的嗓音告訴你：無需感到不安，你永遠只需要為自己活。

活在螢光幕、演唱會，一舉一動都受到世人矚目的 Adele 之所以一直能保持快樂，來自於對自己有著全然的理解與自信。他不怕挑戰接踵而來，只怕因為限制而不能成為自己。因為了解自己的能耐，因為看見自己的獨特，因為接受自己所有的好與不好，我們才能更加瞭然地、毫無顧忌地成為理想自己。願你帶著 Adele 的八句豁達語錄，過上只有你才能過的人生。

Adele用自己的嗓音告訴我們只需要為自己活，按下圖看更多她散發著自信光芒的美照▼▼

+ 3 + 2

最後，用〈Skyfall〉與你分享，就算世界崩塌，你仍會屹立不搖地堅持著。

Let the skyfall 就讓世界塌陷吧 When it crumbles 當它崩壞的時候 We will stand tall 我們將屹立不搖 Face it all together 一起面對

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Adele 八句豁達語錄：你明明這麼獨一無二，為什麼要和大家看起來一樣？】