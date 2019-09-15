曖昧「3-Day-Rule」讓對方牽腸掛肚　生活好習慣則靠「隔日法則」

2019過了三份二，你還記得你在年初訂下的目標嗎？還是早已拋諸腦後？Youtuber親身實測，要是你永遠「三分鐘熱度」，從沒成功建立習慣，那「2-day-rule（隔日法則）」或許才是最適合你的方法？

（Cathryn Lavery/unsplash）

實測「2-Day-Rule（隔日法則）」：沒有挫敗感中養成好習慣

曖昧時候，男女似跳探戈，前進後退都是計算，有人於是提出「3-Day-Rule」，意旨在約會後，要事隔三天才跟對方聯絡，刻意要對方牽腸掛肚，似我們所說的「放風箏」，拉緊放鬆，都在計算之內。

而Youtuber Matt D’Avella就把「2-Day-Rule（隔日法則）」放在養成好習慣上，他分享經驗之談，指出要持之以恆，其實非常困難，要是訂立了計劃與目標，卻又時時不能做到，便會令人十分沮喪，因此他實行「隔日法則」，即不用天天做，而是隔天做，是休息日便在日曆上打大交叉。

他指出，生活忙碌，有時又需要外遊，要天天都擠出時間做一樣的事並不容易。一旦計劃被擾亂，持續地不能「達標」，便只會令人感到沮喪，不想再繼續下去。而「隔日法則」相對地較為簡單，也容易讓人有成功感。

筆者實測，本來想養成運動與閱讀的習慣，可是常常是虎頭蛇尾，不足一星期便感到沮喪，因為只要天計劃被打亂了，或朋友相約吃飯、或突然需要加班工作、或突然不想動了⋯⋯結果好習慣養不成，卻徒添錯敗感。而改行Matt的「隔日法則」後，心情寬快不少，因為隔天做，便更容易安排，時間。即使有時候偷懶了，也可提醒自己：「今天做不了，明天再做！」現實已有那麼多事不得不嚴緊，就在建立好習慣時候，讓我們努力一半，又慵懶一半吧。

（手機截圖）

+ 3 + 2

好習慣免費App：「Done：A Simple Habit Tracker」讓你以最簡單方法記錄好習慣

相比起每天訂立詳細的「To Do List」，筆者更喜愛每天只做必要做的事，其餘空間留白，那樣才有空間想像與休息。而免費App「Done」設計簡單，只有六個版面，分別讓你訂立目標、寫下進程、簡易的日曆與根據你的數據而自動製成的不同圖表。

而用家只需兩個步驟，就是訂立目標，並在完成時長按該項目標便可以了，整個不過程不用一分鐘。要是拍自己善忘，還可以打開提醒功能，讓它隔天提醒你要維持好習慣。