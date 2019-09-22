K11 Musea進駐倫敦人氣牛油果餐廳　酒鬼必點「牛油果雞尾酒」

牛油果成為Super food後，不少香港人都開始食牛油果，它更成為一種潮流食物，有些人也因而成為「牛油果控」，一看到有關牛油果的餐廳、商品等事物都會心動。 牛油果確是含豐富的營養價值，外國研究指牛油果對改善勞損痛症有幫助。最近，來自倫敦的人氣牛油果主題餐廳Avobar便終於登陸香港，又為牛油果控增添一項checklist。

倫敦的人氣牛油果主題餐廳Avobar終於登陸香港尖沙咀 K11 Musea。（品牌提供）

牛油果王國：Avobar

以牛油果為主要食材的Avobar，2017年才在倫敦開業，但短短一年的時間已經成為人氣餐廳，不少人更專程來「朝聖」，而Avobar首間海外分店便選址在香港尖沙咀，對香港的牛油果控是最大的福音。

Avobar餐單主要以牛油果為主要食材，吸引不少牛油果控「朝聖」。（avobar_hk@instagram）

Avobar有別於倫敦店，木色與綠色的主題，香港則以柔和黃昏⾊色調裝潢為主，配合色彩繽紛的植物元素，與牛油果互相呼應。餐廳的菜單都提供各種健康食物，有早午餐、沙律，以及晚餐，當中不能缺少最著名的「牛油果特色漢堡」，主廚將牛油果取代傳統麵包，非常有創意，另外，牛油果班戟也是人氣菜單，食客可以自行選擇配上鹹味或甜味餡料料。

如果你是「酒鬼」，便不要錯過牛油果雞尾酒「Avocolada」，調酒師以冧酒、菠蘿汁、椰⼦子忌廉、牛油果及新鮮⻘青檸汁調製，清新又香甜，深得女生喜愛。

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Avobar Hong Kong 地址：香港尖沙咀梳士巴利道 18號 K11 Musea 電話：2810 0888

墨西哥籍大廚Eligio在灣仔開設Verde MAR，提供不同的牛油果菜式。（verdemarhk@instagram）

意想不到的牛油果：Verde MAR

墨西哥是其中一個常用牛油果作為主要食材的國家之一，雖然香港人尋找美食的時候比較少會想到墨西哥菜，但喜歡牛油果的女生，便不可錯過墨西哥菜中的牛油果食譜，他們甚至把牛油果火鍋弄成火鍋！

灣仔的Verde MAR主打墨西哥菜，當6成的食物都有牛油果，更曾在冬天時推出仙人掌牛油果火鍋，而且全素食材，素食都適合，不過全綠的火鍋，不是人人有勇氣挑戰。店內當然有不同的菜單：牛油果栗米多士、牛油果薯條、墨西哥脆片都是店內的皇牌，最後，當然不少得她的牛油果雪糕，雪糕香滑，濃濃的牛油果味，配上酸甜的芒果雪芭，絕配！

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Verde MAR 地址：灣仔大王東街24號地下 電話：2810 0888

鳥語 Floom Floom主打日式輕食。（jessicaahyc@instagram）

日式輕食：鳥語 Floom Floom

如果你喜愛牛油果的程度未到能接受牛油果雞尾酒、火鍋等，可以去試試主打「日西合璧」的鳥語Café。

由於店主Fivi是從日本留學歸來，店內的設計都以個簡樸和式風格，有落大玻璃窗，更有榻榻米小平台，非常舒適。而食物方面，都是以輕食為主，而她們的牛油果菜式是最為吸引，有牛油果溫泉蛋多士，多士上都充滿牛油果，絕不偷工減料；牛油果蟹棒帶子温泉蛋丼，不單擺盤吸引，食材都非常新鮮可口，適合一班喜歡輕食的女生。