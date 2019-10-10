周杰倫《說好不哭》MV女主角　三吉彩花十歲出道　空靈系名模氣息

從《等你下課》到《不愛我就拉倒》，周杰倫每每釋出新歌都是熱門。2019 年 9 月 16 日，官方頻道上傳了新單曲《說好不哭》MV，毫不例外地，除了歌曲本身，製作陣容、影像故事及 MV 演員都成焦點。

2000 年出道的周杰倫，歌手生涯即將邁入二十年，這支單曲由大家熟悉的老搭檔方文山作詞，更令人驚喜的是找來五月天阿信合唱，MV 中還有不少小彩蛋，讓歌迷在觀看的過程中陷入時光迴廊，不僅 Jay 式情歌引人念舊，MV 故事更是勾起相同年代的純愛日劇回憶！

飾演女主角的三吉彩花成為新一代「J 女郎」，在華語圈知名度大增，其實三吉彩花在日本已經出道 13 年了！1996 年出生的三吉彩花今年 23 歲，小學三年級時被星探發掘，進入了大型藝能事務所，以童星演員出道，出道作是 2007 年的電視劇《非常老爸》，2008 年成為雜誌《nico☆petit》的專屬模特，2010 年甚至加入偶像組合，同年成為雜誌《Seventeen》的專屬模特。2013 年首次主演電影，甚至憑著這部《旅者的島歌：十五歲之春》獲得電影節新人獎。

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擁有大眼、高鼻的華麗外貌與高挑身材，在動態影像中又有透明感、清純氣息的三吉彩花，演員和模特身份同時並進，接過不少有象徵性的大型代言，在所有作品中比較為台灣觀眾所熟悉的應是在電影《告白》中飾演班花土田綾香，當年的她才 14 歲，如今已穩定在演員領域活動，持續有新作品推出，並且活躍於時尚圈。

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結語：

三吉彩花以童星演員身份出道，雖然出道得早，已經活動很長的時間，不過今年才 23 歲的三吉彩花年紀尚輕，精彩的演藝生涯才正要綻放，一起期待她未來的作品吧！

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原文：周杰倫〈說好不哭〉MV 女主角是誰？名模氣息濃厚的三吉彩花，勾起你我的純愛日劇回憶！】

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