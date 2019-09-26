【說好不哭】周杰倫MV奶茶店上海開業　市民通宵排隊炒至300元1杯

周杰倫（周董）新歌《說好不哭》的MV在台灣奶茶店「麥吉machi machi」的日本分店拍攝，意外捧紅該品牌。麥吉machi machi位於杭州的分店上周出現人龍，有人更願意花5800（人民幣．下同）向其他人買走8杯奶茶。 今日（26日），該品牌在內地的第二家分店於上海正式開業，為了收穫周董「同款奶茶」，有市民在開業前一晚已在店外排隊等候，現場也有黃牛叫價300元一杯。

周杰倫最新MV中的同款奶茶「麥吉奶茶machi machi」在上海外灘的快閃店26日開業。（VCG）

據內媒《澎湃新聞》報道，今日上午11時左右，在麥吉machi machi上海店外，現場排隊的人群從奶茶店門口一路延伸至金陵東路全家便利店門口，人數在200人以上。有多位民警在維持秩序，提醒店門口圍觀人群，不要停留，往前行走。店門的播一直循環播放「今日限量供應，售完為止」。

據排在隊首的人透露，他已經排了一個晚上。而排在第9位的一位先生表示，他昨晚11點趕過來時，看到前面已經排起了隊伍。他聽聞，排在隊首的人「昨晚9時就過來了」。

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至中午12時，奶茶店的店員開始分批派籌，拿到籌號的顧客進店購買奶茶。開店僅僅6分鐘，店員已表示，今日限量的200杯目前已經滿額。至12時30分，部分排隊顧客得知限量200杯後離開，但是大批人仍在排隊。其後有安保人員來到隊伍中提醒，不要再排隊，排到也沒有名額。

一位在隊伍外圍的女士說，排在隊伍前面的黃牛曾在11時告訴她，一杯100元，臨近開店時，漲到300元一杯。還有一位購得招牌奶酪奶茶的男士站在路邊詢價，他也是出價300元一杯。據悉，這間奶茶店在上海將至少營業兩個月。

麥吉machi machi在內地的定價，最便宜13元一杯，而最貴的草莓鮮奶則售價32元一杯。（網上圖片）

而從店內的餐牌看到，麥吉machimachi最便宜的純茶飲品單價在13元一杯，而最貴的草莓鮮奶則售價32元一杯，如今廣受歡迎的水果茶系列的售價則在26-28元之間，基本和上海市場上的茶飲店售價持平。

網民熱議：

「周董的流量大啊。」 「這樣世界太瘋狂！」 「啥都能炒，奶茶都能炒，服了。」 「三百一杯，喝完會飛。」 「有網紅的地方就有黃牛。」

「奶茶控」周杰倫經常在社交媒體上傳自己和茶飲的照片，無意中吸引了一眾粉絲到同品牌奶茶店朝聖。（Instagram）

而在上周，麥吉machi machi杭州分店也吸引大量人去打卡，長長人龍同樣排出店外，大部分顧客表示排隊至少兩小時。有人甚至為一杯奶茶排4個小時，願意搭的士回酒店取走行李再折返取奶茶。

據了解，周杰倫目前並非麥吉machi machi的代言人或者加盟店老闆，但他經常在社交媒體上傳自己和茶飲的照片，無意中吸引了一眾粉絲到同品牌奶茶店朝聖。其新歌《說好不哭》MV一經推出即成熱話，專輯在網上的銷量一路猛增，捧紅了男女主角之餘，如今又帶旺了奶茶生意。

（綜合報道）

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