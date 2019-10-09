謝安琪新歌《773312》拆解數字密碼：我們終究無法擁有另一個人？

相信近來我們時時忍不住思考的問題是：何為一個人？如何不要淪為機器與工具？活着，就要有「人」的模樣。 謝安琪推出新歌《773312》，由周耀輝填語，不知是否延續浦銘心與董折的故事，更似是以另一個角度，俯瞰世間百態，愛慾離愁，勇悍17到暴烈34，世事無常，我們卻樂此不疲，天真地鬥爭，美麗地犧牲，因為是人。

（謝安琪@Facebook）

活得似浦銘心 做人就是天真：

－「快樂藏著鬥爭 美麗藏著犧牲」

把一首又一首歌串連成一個故事，令人有如追看連續劇般期待一首又一首。是次謝安琪趁演唱會推出新歌《773312》，封面是Kay以機械人的造型倒在地上，未知是否浦銘心與董折的故事的延續，繼續唱出「現代亂世情侶」的愛情。而「773312」是編號，這歌卻更似機械人的角度，對照浦銘心的愛慾離愁，有一點禪意，燈開燈滅就是一生，那樣短促，為何執著，又為何惹機械人羨慕？

整首歌都漂漂浮浮，解讀有無限空間，相信不少歌迷都十分期待後來的文案。而當中筆者最喜歡的一句是：「快樂藏著鬥爭，美麗藏著犧牲。」在這樣動盪的時候聽，別有一番感觸。機械或工具，計算利弊得失，不做沒有勝算得事，不由感情驅使，不受良知責備，但作為一個「人」，卻不止於此。在快樂背後，或許有所掙扎；在美麗背後，一定有所取捨。放在浦銘心與董折由勇悍17到暴烈34，出軌偷情再另結新歡的感情事上如是，放在世界是非黑白的無常事上如是。不斷地掙扎，無止境地拉扯，卻始終保留一點點天真，一點盲目的信念，方為「人」。

*謝安琪麥浚龍的愛情部曲，是否都在你playlist之上？回味劇照，點即點圖看＝＝＞

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靜悄悄地說圖靈的故事？

－「萬事萬物0與1 」

「773312」是機械人的編號，「0與1」是電腦的機械方式，歌詞令人想到「人工智能之父」艾倫・圖靈（Alan Turing），反思他說到的一句：「始人一張紙、一枝筆、一枚擦膠，律之以嚴。那他就是一台機器。」說畢為何為「人」可愛，再反思要淪為一台機器，原是那樣簡單。

感情與思考有時使人痛苦，可是，為「人」的意義也是由此而來。謝安琪新歌唱到一句「萬事萬物0與1」，從另一角度解讀，世間萬事，包括感情事，也不過由無到有，又由有歸於無，可是當中總有些小意外，一些執著，構成意義。或許，人生總免不了缺憾，我們永遠無法擁有一樣物件、更莫論一個人、一種感情；有些事情總會出差錯，總是盡了力，也免不了失敗⋯⋯可是，不論是到了最後，萬事萬物也免不了歸於虛無，那何不痛痛快快、誠實地當個「人」呢？