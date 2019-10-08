【你的善良必須有點鋒芒2 】人生不是場妥協：盲目原諒是惡的縱容

《你的善良必須有點鋒芒2 》中有一句是這樣的：「好人需經九九八十一難，而壞人只要放下屠刀，便能立地成佛了。」關於善良這回事，相信很多人近來都很懷疑。 心靈雞湯這類書，有時像是特效藥，讓迷惘的人立即「止吐止嘔」，或是牢牢貼在傷口上，不讓外物侵擾。不過，要「病」好，還得靠自身，而近來的我們確是很需要特效藥。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

《你的善良必須有點鋒芒》推出「續集」，相信是因為第一本大受歡迎，文字淺白，穿插心理研究、名人金句與自身經歷，頗易「入口」，相信適合不少人閱讀，或許也能令讀者在人生的兩難中，靠邊站，避免當個善良的「受害者」。

人生不是一場大型妥協 偶爾當個不解風情的女生

時興佛系思維，萬情萬物皆可拋，情緒不易被掀動，當成是一種值得自豪的修行。筆者對此不敢恭維，因為到底是人，有愛憎喜惡，是天性，硬以善良二把七情六慾都壓下去，不符合人性。

人人都說年少時最快樂，因為不知天高地厚，一切隨心隨意。書中有一句說到：「年少時的我們，唯一不妥協的事，就是妥協。」或許，這才是長大不快樂的根源。但生而為人，就應該有所執着，是其是，非其非。作者就提到，不應把人生視為一場大型的妥協，有所堅持並不會令人因此而討厭你。當中有句說話，說得很好：「盲目的原諒與同情是對惡的縱容，對善良的褻瀆。」放在感情事上如是，偶爾當個不解風情的女生，起碼率性；放在社會事上如是，不平則鳴，是良知。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

不合則散 因為我有更重要的事做

曾訪問見山書店的店主Sharon，說到她逆流開書店前的日常。從前她在公司工作，雖然也在頗高的職位，但她在午休時間最喜歡獨自一人看書吃飯，甚少跟同事一起。她笑言，雖然相處融洽，但工作已朝夕相對，不想在休息時候還要膩在一起，更直言自己只愛讀書，對淘寶等話題沒有興趣。

筆者大感佩服，知道自己與別人合不來，是十分容易的一件事；有勇氣獨自一人，卻要有相當的勇氣。《你的善良必須有點鋒芒2》中提到，不用刻意討好別人，合不來便不用勉強，因為不值得花時間在這等無謂事上，原因簡單不過－因為你有更重要的事做。

＊更多《你的善良必須有點鋒芒2》書中金句：