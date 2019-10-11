得不到的他份外吸引　全因暗暗享受愛情心理戰？｜男共女的事

總有那麼一個人，令你體無完膚，求之不得，輾轉反側，心中忿忿不平，總是問：「為甚麼？」他或許沒有過人之處，卻總是埋下足夠的伏線，牽着你子鼻子走。 得不到的他，格外吸引，或許吸引只在「得不到」？

（《YOU》劇照）

是真愛還是挑戰？

有次，友人跟筆者投訴：「到底他何德何能，要我牽腸掛肚。」時時想化成他肚內蟲子，一探究竟，為何他忽冷忽熱。然而，事實卻是，無用鑽進他人身驅，也知真正兩情相悅，根本不用花如此力氣，交友顧問Samantha Burns指出：「有些男生表現得對你有興趣，卻遲遲沒有追求，不過是覺得你不適合作女友。」

但愛上一個「不值」的人，並一定是軟弱與失敗舉止。或許本來個性好勝，不願服輸，甚至是暗暗享受那種拉扯與挑戰。只是，與平日挑戰不一樣，這次的勝利方式，是要讓一個人喜歡你。另一位交友顧問Nancy Deen提出，要是你覺若即若離十分吸引，會否是你本來就暗暗享受那種追逐遊戲呢？

誰說好勝心是男子專利？或許你執迷於那個得不到的他，只是心內偷偷住了一個「女漢子」？

《禁忌世代：邂逅（After）》

女生在發生性關係更難自拔，原是有科學根據？

《色慾都市》中有一句對白是這樣的，要是女人對性愛的看法是跟男人一樣，在兩性關係中便真有平等這回事了。對白歸對白，只反映編劇思想；但筆者身邊也有不少友人分享，女生性愛絕不能隨便，無關思想是否保守，而是即使是一夜情，或說只作性伴侶，各取所需，或多或少也會愛上對方。

心理學家Emma Kenny就解釋，有些女生，在發生性行為後突然愛上某人，時時想念，很大可能是荷爾蒙作怪。她解釋，當擁抱、性愛或高潮時，大腦就會䆁放催產素，即「愛情荷爾蒙」。在親密行為後，它會令你覺得跟那人更貼近，即使你本來對他並不熟悉。

在男子身上，在性行為後也同樣會䆁放「愛情荷爾蒙」，但睪丸素卻會減低「愛情荷爾蒙」的效果，因此，在親密行為後，在荷爾蒙上，男子的身體反應跟女生並不一樣。那當然，女生也有權利享受性愛，二人關係可以是各取所需，但莫把「愛情荷爾蒙」當成是非他不可的真愛。

撇掉他／她不難，把這當成是「好習慣」一點點建立：

參考資料：Metro, Cosmopolitan uk