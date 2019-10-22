見工求職面試陷阱　4條問題愈大路愈易答錯　失分隨時與星座有關

唔少同事／朋友都會「想轉工但怕見工」，結果拖下一年、拖下又一年，越唔鼓起勇氣見工，只會越拖越唔敢做。除非你已經打算做而家份工直到退休，否則間中見下工係有益處的，可以知道外面缺咩人才、其他管理層點睇你現有經驗等等。

面試嘅方式有好多，但面試問嘅問題離唔開以下基本料，準備見工嘅你不妨參考下。



撰文：詩寧

【點圖即看】常見見工問題，你又知道如何應對嗎？＝＝＞

第一類：了解求職者工作經驗嘅問題



「過去嘅工作經驗中，你最引以為豪係咩Project？」

須知道，職場上好多同事有十年八年經驗，事實只係「坐咗十年八年」，並非真係有為公司帶嚟貢獻。以上問題係問緊：「你有咩代表作？」。「代表作」唔一要驚天地泣鬼神，但要畀人感覺到你對工作有幾投入，係清楚知道自己過去幾年做過乜，答嘅時候記得要重點提自己喺Project入面擔當咩角色，小薯唔緊要，小薯點配合上司？點同其他同事Team Work？

例如講下單Project有咩難度？你點解決困難？又或者幫公司建立過咩新客源之類，只要表達到你喺公司入面唔係好似傢俬咁得個擺字就得。

（《我們與惡的距離》劇照）

「你認為自己喺工作上有咩不足？」

對於呢條問題，答咩都好，但一定唔好答「冇」。無論幾高級嘅人都唔會「從來無錯過」又或者「冇不足」。答嘅時候態度要誠懇、避重就輕，例如：「平時少去應酬，令到人脈唔夠廣，未來我打算參加多啲商會舉辦嘅活動……」

承認完自己不足之處，最尾記得加埋解決方法，令人覺得你真係有自我檢討，而唔係「我係咁樣，冇得改」。一個人連自身問題都解決唔到，點令人相信你能幫公司解難呢？

（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

第二類：睇下求職者有冇誠意嘅問題

「你對我哋公司有咩認識？」／「你對我哋而家做緊個XXX campaign有咩意見？」

咁問係想知你係咪真係有誠意加入呢間公司，定只係漁翁撒網周圍Send CV、有得見咪見下囉？我個人認為，有時急搵工，漁翁撒網唔緊要。但一般由收到電話到約見都有一兩日時間，應該把握嗰一兩日睇熟公司網頁、睇下最近有咩Project做緊、甚至諗下如果個Project由你負責，你會點樣做？有咩可改善嘅地方？

話晒你未係公司員工，就算答錯咗少少背景資料都冇人會怪你，最重要係顯示你有了解過、分析過，否則請咗你發現雙方了解唔夠，結合只係源於一場誤會……即係公司又要再請過人，好煩架。

(《請輸入檢索詞WWW》劇照)

第三類：性格決定命運嘅問題

「工作以外，你平時有咩興趣？」

對方問嘅時候笑笑口，你唔好天真到以為佢真係關心你，唔少HR會以「星座」、「九型人格」之類去估求職者性格，而「興趣」當然亦係睇一個人性格嘅方法，答咩好？唔知道，有人覺得「鐘意化妝」係「尊重自己同場合」；同時有人覺得係「花瓶發姣」。

我哋無辦法控制接收者睇法，但你要清楚講出自己有咩興趣同原因，顯示你係了解自己、知道自己想點。