橋本環奈愛喝啤酒驚現大肚腩　日本推「消脂啤酒」確有減肥功效？

被喻為「千年一遇的美少女」橋本環奈在十四歲時因為一張「奇蹟美照」而紅遍全日本，清純的美貌更成為了女生的整形範本。只是她的身形非常飄忽，時胖時瘦，繼上年被指與諧星渡邊直美「撞樣」後，近日她參與電視台節目時被網民發現露出巨大肚腩，女神形象瞬間崩壞。

近日橋本環奈參與電視台節目時被網民發現露出巨大肚腩，女神形象瞬間崩壞。（節目截圖）

橋本環奈日前出席日本電視台節目《Going! Sports&News》，並以一身運動套裝示人。有網民把焦點集中於橋本環奈的肚腩上，並表示她那突起的小腹非常顯眼。節目上三位已達中年的男主持比只有二十歲的橋本環奈更要健美，小腹並未見有贅肉問題。

【按圖看】在節目中，橋本環奈的身形，引起網民熱議：

其實這也非橋本環奈首次被指身形走樣，早前她為電視劇《我是大哥大》參與宣傳活動時，大笑時露出雙下巴的截圖在網上瘋傳，有網民指胖了的橋本環奈與同場的諧星渡邊直美像兩姐妹。雖然女神形象崩壞，但仍然受粉絲愛戴，有網民指長胖了的橋本環奈非常可愛，沒有違和感。

早前她為電視劇《我是大哥大》參與宣傳活動時，大笑時露出雙下巴的截圖在網上瘋傳。（節目截圖）

個子小的橋本環奈只有152cm的身高，所以只有稍一長肉便非常顯眼。她曾於綜藝節目《櫻井・有吉THE夜會》中透露，自己每天都會喝啤酒，更試過在德國拍攝外景時，在一家餐廳由早到晚不停喝酒，直至餐廳關門才願離開。由於攝取過量酒精，橋本環奈的身體檢查報告指出，她的低密度膽固醇的數值高達140，與中年男性的狀態無異。若指數長期高企便會引致動脈硬化、腦中風、心肌梗塞等嚴重問題。

被喻為「千年一遇的美少女」橋本環奈（IG＠kanna399）

【按圖看】橋本環奈紅遍日本的美照：

外表清純可愛的橋本環奈原來是酒鬼一名，與不少女生一樣，下班後最想大口大口的喝上一杯，與好友暢飲一番。只是喝酒還需適可而止，酒精會減慢人體的脂肪代謝、增加患上慢性病的風險。想感受啤酒的清涼口感，又要喝得健康？日本麒麟最近推出了一款「消脂啤酒」，研究顯示啤酒確有減小腹的功效。

日本麒麟最近推出了一款「消脂啤酒」Kirin Body FREE，研究顯示可以減小腹。（麒麟）

「Kirin Body FREE」啤酒以熟成啤酒花製成，強調可以減少胃部附近的脂肪。啤酒不含酒精、卡路里與糖分，特殊的技術保留了啤酒的風味，同時減少了苦味。官方針對「Kirin Body FREE」啤酒的消脂功效進行了實測，以一天喝一罐的份量作測試，數據顯示，測試者在十二週後腹部的脂肪面積減少近 16 cm²，證明產品的確擁有減肥的功效。產品剛於本月推出，到日本旅遊的女生不妨留意一下。

不過，根據Nutri Life 營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩Gloria的專業意見，單憑飲用消脂啤酒並沒有減肥效果。產品添加了膳食纖維，有助增加飽腹感，對於官方聲稱的減肥功效，有機會是因為測試者因為攝取了水份與膳食纖維而減少了食量，繼而令體重下降。除此以外，消脂啤酒只含有抗氧化劑與營養素等成分，對減重沒有正面幫助。